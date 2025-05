Photo : Des chambres de luxe magnifiques pour les exclus de Survivor Québec

Depuis la fusion, dès que les joueurs sont éliminés de Survivor Québec, ils sont amenés dans la villa des jurys.

Là-bas, ils sont accueillis en rois et reines. On leur réserve un repas copieux, garni de tous leurs plaisirs coupables - pâtes, frites, poulets frits, pizza, gâteau au chocolat, etc. - puis les autres exclus les amènent visiter leurs chambres.

Toutes similaires les unes aux autres, elles proposent un très grand lit avec une douche immense dans des couleurs apaisantes.

Chacun des participants est ébahi par l'image que leur renvoie le miroir. Comme ils ont perdu du poids, ils ont parfois du mal à se reconnaître. Florence, par exemple, était étonnée de la forme différente de ses joues et de son bronzage.

Sur la propriété où sont hébergés les participants jusqu'à la finale, on retrouve aussi une superbe piscine et une grande salle à manger.

