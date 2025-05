Survivor Québec : Florence raconte une mésaventure qui n'a pas été diffusée à la télé

L'étau se resserre sur les candidats encore dans la compétition de Survivor Québec! Alors qu'il ne leur reste que quelques jours aux Philippines, ceux-ci doivent, plus que jamais, user de stratégie et d'endurance pour rester jusqu'à la grande finale.

Si le précédent conseil de tribu a été plutôt chaotique, au grand déplaisir des téléspectateurs, celui de ce dimanche a été plus concis et respectueux. Chaque membre de la tribu Nanalo a ainsi pu s'exprimer librement et étayer son point de vue, menant à l'éviction de Florence. Après avoir remporté son duel contre André un peu plus tôt cette semaine, la fin de parcours est cependant bel et bien survenue ce dimanche pour Florence, la plus jeune joueuse depuis le début de la version québécoise de la téléréalité.

Son aventure a notamment été marquée par son alliance avec Ashly, 25 ans. De passage à Survivor Québec en prolongation, celle-ci s'est permis de raconter une mésaventure vécue au tout début de l'aventure, qui n'a pas été présentée lors des quotidiennes. Elle précise même que c'est ce moment qui a constitué la base de son alliance avec Ashly :

« C'était une base d'amitié. [...] Ashly, on avait des points en commun et première, deuxième nuit, je pense, on s'est perdu au milieu de la forêt. On était dans le noir, nos yeux n'étaient pas habitués à la lumière. On connaissait pas l'île! On s'est perdu, fait que ça a créé un lien de confiance, qui est devenu une alliance. »

Elle explique ensuite que Rayane s'est greffé à son duo avec Ashly par simple amitié, non par stratégie, car elle ne voulait pas être associée à lui pour leur jeune âge. Voilà qui est dit! Mentionnons qu'il ne reste désormais que 8 joueurs dans la compétition, ce qui risque de pimenter encore plus les prochaines semaines. Qui fera partie du top 4?

Rappelons que le public est invité à voter pour son candidat coup de coeur de la saison, en cliquant ici. Le gagnant ou la gagnante sera annoncé(e) le 8 juin prochain, dans le cadre d'un épisode de Survivor Québec en prolongation. Vous avez jusqu'au 5 juin pour participer.

Survivor Québec est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur Noovo.