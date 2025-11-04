Surprise pour Julie Perreault lors du dernier jour de tournage de Doute raisonnable

Depuis jeudi, les abonné.e.s à l'Extra d'ICI Tou.tv peuvent voir l'ultime saison de la série Doute raisonnable dans son intégralité, des épisodes qui valent largement le détour et qui bouclent de belle manière cette magnifique série, aussi nécessaire que pertinente.

Dans ceux-ci, outre certains cas qui occupent les membres du GICCS, on suit évidemment les recherches d'Alice Martin-Sommer (Julie Perreault) et de son nouveau collègue, Olivier Tanguay (Bruno Marcil), tandis qu'ils tentent, chacun de leurs côtés, de faire la lumière sur le décès mystérieux de Frédéric Masson (Marc-André Grondin), une triste histoire qui s'est malheureusement emmêlée avec le passé balafré d'Alice, victime d'un viol collectif dans son adolescence.

Julie Perreault n'a pas eu la tâche facile dans cette dernière saison, alors qu'elle a dû livrer des scènes hautement bouleversantes, en explorant le passé sombre de son personnage et les répercussions de celui-ci sur sa vie et ses relations interpersonnelles. Dans ce contexte, la comédienne s'est montrée des plus talentueuses, en réussissant à nous émouvoir avec cette partition délicate, livrée avec le coeur battant.

Celle-ci a d'ailleurs pu compter sur son complice depuis le début de cette aventure, Marc-André Grondin, qui s'est présenté sur le plateau pour la dernière journée de tournage, pour encourage Julie. Une scène qui a été captée par les caméras sur le plateau.

Voyez ces retrouvailles émouvantes ci-dessous.

Une réelle complicité s'est développée devant comme derrière les caméras dans ce projet qui, comme l'explique Julie Perreault ci-dessous, a connu plusieurs métamorphoses. Plusieurs réalisateurs et plusieurs auteurs se sont succédé, ce qui n'a toutefois pas entaché les qualités de l'oeuvre, qui s'est au contraire enrichie avec les années.

C'est avec le coeur serré que nous avons visionné la conclusion, aussi captivante que bien écrite, par William S. Messier. On doit le dire, on en aurait pris plus, mais on comprend que toute l'équipe souhaite terminer l'aventure sur un haut fait, soit de voir Alice faire la paix avec son histoire. Félicitations à tous les artistes et artisans qui nous ont offert cet excellent suspense et qui nous ont permis de les côtoyer pendant cinq saisons saisissantes.

L'ultime saison est offerte en intégralité sur L'Extra d'ICI Tou.tv. Les épisodes seront diffusés cet hiver sur les ondes de Radio-Canada.