Surprise dans Antigang : Que signifie la fin de cet épisode?

Jeudi, à la fin du 12e épisode d'Antigang, Bénédicte Lecours (Catherine St-Laurent) s'est élancée dans les bras de Jean-François Bégin (Patrice Robitaille) pour l'embrasser langoureusement. Ce faisant, l'autrice Nadine Bismuth en surprenait plus d'un, tout en piquant définitivement notre curiosité!

On sait que Bénédicte est l'amie designer de la coiffeuse Fanny Boutin (Léane Labrèche-Dor), qui est la femme de Denys Marchand (Sébastien Ricard), le chef des Death Shadows.

Le lien entre Jean-François et Bénédicte soulève beaucoup de questions depuis hier. S'échangeraient-ils mutuellement des informations sensibles?

On se souviendra que des micros avaient été plantés dans les lampes que Fanny a installées dans son salon de coiffure. Un choix déco de sa designer, évidemment. On peut donc croire que ceux-ci avaient été placés là par Jean-François avec l'aide de Bénédicte.

À l'inverse, est-ce que Jeff pourrait être la fameuse taupe à l'Antigang, insinuée en début de saison par Mathilde Lapierre (Catherine Trudeau)?

On s'imagine que Bénédicte est la femme d'un criminel, mais pour le moment, on ignore de qui il s'agit. Serait-ce Dan Murphy (Frank Schorpion), le chef de la mafia irlandaise? Ou peut-être le patron de la mafia italienne, que nous n'avons toujours pas rencontré... Chose certaine, elle ne s'est pas retrouvée dans ce groupe de femmes de mafieux par hasard.

Le fait que Marilou Caron (Camille Felton) lui demande si elle fait « toujours » du design d'intérieur laisse aussi présager qu'elle aurait une raison d'avoir arrêté. Est-ce parce que la fortune de son conjoint lui permettrait de ne plus travailler?

Lors d'une discussion entre filles, Bénédicte a aussi parlé d'andropause, ce qui peut nous laisser croire qu'elle fréquente un homme beaucoup plus vieux.

Voilà quelques indices qui nous permettent de faire des liens, mais pas encore de tout comprendre. Il nous faudra quelques éléments supplémentaires pour compléter le casse-tête.

Chose certaine, Antigang s'affine et devient de plus en plus intrigant.

La série se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.