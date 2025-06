Stéphane Rousseau nous livre ses impressions sur la suite de STAT

L'été n'est pas encore commencé que, déjà, nous avons hâte à l'automne pour retrouver nos séries préférées. Certes, nous profiterons des jours de beaux temps que mère Nature voudra bien nous donner, mais le creux télévisuel de la saison estivale peut être difficile à vivre pour certains, avec raison.

Nous avons récemment eu la chance de nous entretenir avec le sympathique Stéphane Rousseau, dont l'été s'avère particulièrement chargé, entre les tournages de Chanteurs masqués, du prochain Bye Bye (découvrez l'extraordinaire distribution ici) et de la 4e saison de STAT qui débutent en juillet.

À l'heure actuelle, l'autrice Marie-Andrée Labbé est à plancher sur les textes de cette suite, qui prendra un format hebdomadaire. Les comédiennes et comédiens sont donc dans l'ombre quant à ce qui attend leurs personnages en septembre prochain.

On se souviendra que, dans le dernier épisode de la quotidienne, l'hôpital Saint-Vincent était la proie d'un groupe masqué et violent. Juste avant, tous les médecins, sauf Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément), avaient remis leur démission en guise de moyen de pression contre la gestion hostile de la direction.

Stéphane Rousseau se montre curieux de ce que lui réservera la suite de l'intrigue : « On est tous très curieux de savoir ce qui va se passer avec nos personnages, à quelle fréquence on va être là, comme il y a un changement quand même! Maintenant, c'est un peu une série lourde, une série d'une heure hebdomadaire. Donc forcément que ça va changer des choses. Mais je pense que le noyau des comédiens principaux devrait être assez présent, j'imagine, j'espère. »

Il poursuit avec ses impressions pour la suite : « J'ai l'impression que ça va brasser. Ça brasse toujours pas mal dans STAT. C'est difficile de savoir, parce que Marie-Andrée, elle a sa façon de faire. Elle sait nous surprendre à chaque fois. Donc, rarement on a pu deviner où est-ce qu'elle s'en allait. Elle prend toujours des espèces de chemins qu'on ne s'attend pas.

Je fais entièrement confiance à Marie-Andrée pour, évidemment, pour nous livrer encore un show. Il va y avoir de l'émotion, des émotions fortes avec aussi, par moments, de la légèreté, des sourires, des bons moments de drame et aussi des soupçons de comédie. Elle maîtrise vraiment son art. Elle réussit à nous faire passer par plein de chemins. »

Ce faisant, Stéphane Rousseau va côtoyer, deux fois plutôt qu'une, Antoine Bertrand, entre STAT et le Bye Bye : « C'est mon plus grand plaisir! Il est tannant, il est tannant, mais on l'aime de même! »

Par ailleurs, sachez que vous pourrez aussi retrouver Stéphane Rousseau dans une nouveauté sur Prime Vidéo : « Un beau show de karaoké où des artistes invités viennent chanter avec moi. Pis on a beaucoup de plaisir! » Les détails à ce sujet se trouvent ici. On peut aussi le voir dans la troisième et ultime saison de Complètement lycée, déjà disponible sur Crave.