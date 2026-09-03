Stéphane Demers aborde le retour de son personnage dans Indomptables

On nous avait promis un duel entre deux patriarches dans Indomptables et c'est finalement cet automne que nous pourrons y assister, alors que le personnage de Stéphane Demers, Michel Martineau, est sorti d'un long coma.

Comme on le sait, le père du clan Martineau a été plongé dans le coma après une altercation, pendant que la guerre éclatait entre les deux familles influentes de Saint-Aubertin.

Croisé lors de la rentrée automnale de TVA, le comédien Stéphane Demers se montrait ravi de ce qui a été tourné cet été et que vous verrez cet automne en guise de conclusion à la série annuelle. « C'est deux hommes qui, en fait, leur rivalité est aussi ancrée dans une grande, grande amitié. Quelque chose de très profond, qui date de plus longtemps. Ce qui fait qu'ils ont tellement mal qu'ils sont prêts à se détruire l'un l'autre juste pour avoir raison », explique-t-il d'emblée.

Ça va être à la hauteur de ce qu'ils sont.

Dans une bande-annonce dévoilée pendant l'événement de Groupe TVA, on voyait d'ailleurs les deux hommes se menacer mutuellement de tout balancer à la police. Visiblement, ils ont quelques squelettes dans le placard, qui les relient l'un à l'autre.

À savoir si les deux hommes finiront ultimement par faire la paix, le comédien nous dit : « Je pense que les gens vont avoir du plaisir à fantasmer sur ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient décidé d'être capables de se parler pour vrai, mais non. Je pense qu'ils sont allés trop loin. Ils se sont trop déchirés pour pouvoir renouer. »

Si on l'a vu alité la majeure partie de la première mi-saison, Stéphane Demers avoue avoir eu beaucoup de plaisir à tourner les nouveaux épisodes : « J'ai aimé faire des scènes d'équitation, j'en ai fait cette année. Vous allez voir Michel à cheval. Moi j'en avais fait plus jeune, ça n'a pas été long à reprendre. »

« C'est ce qui rend ce projet-là spécial et précieux. C'est justement ça, c'est d'être ouvert sur un monde qu'on voit moins, la ruralité au Québec. C'est quelque chose de profondément ancré en nous. Personnellement, oui, ma famille est paysanne depuis bien des générations », ajoute-t-il en évoquant le succès de la série.

Je suis content, on se promène et on voit que les gens ne veulent pas que ce show-là finisse.

Le comédien évoque d'ailleurs le dernier jour de tournage, porté par l'émotion : « Moi je suis très trooper dans la vie. J'aime beaucoup les équipes avec qui je travaille, mais celle-là particulièrement. J'avais terminé, ma dernière journée de travail était le lundi, Benoît et celui qui joue mon fils aîné, Félix-Antoine Duval, terminaient la dernière journée de tournage. Moi je suis venu, parce que ce n'était pas très loin de chez moi, je suis venu faire la journée avec eux. Même si je ne tournais pas, je voulais être là jusqu'au dernier moment, voir les dernières scènes de Benoît. C'était important, de conclure avec l'équipe, conclure ce moment-là. »

Tout le monde a le sentiment d'avoir fait quelque chose de vraiment magnifique.

Depuis quelques jours, on se demande si ce sera bel et bien la fin pour Indomptables, alors que des échos positifs se font attendre, à savoir que la production travaille assidument à trouver des moyens moins coûteux de poursuivre la série. Plus tôt cette semaine, Nathalie Fabien, directrice générale de la programmation de TVA et d’illico+, s'est avancée en affirmant « c’est certain qu’il va y avoir d’autre chose » avant d'ajouter « on n’a pas dit notre dernier mot », selon TVA Nouvelles. En effet, la semaine dernière, Showbizz.net s'était entretenu avec l'un des producteurs de la série, Patrick Lowe du Groupe Encore, qui se montrait encourageant.

Évidemment, nous nous croisons les doigts pour un dénouement positif, mais d'ici là, les téléspectateurs pourront voir 13 nouveaux épisodes d'Indomptables cet automne, dans lesquels on retrouve Stéphane Demers, Benoît Gouin et tous les autres comédiennes et comédiens qui font battre votre coeur avec cette fresque western. C'est à ne pas manquer les mercredis à 20 h à compter du 9 septembre à TVA.