STAT : Suzanne Clément s’exprime sur le départ de ses deux collègues

Jeudi, lors de l'annonce du changement de format de STAT, Suzanne Clément a été amenée à commenter le départ de ses deux collègues au sein de la distribution. Rappelons que les personnages de Delphine (Virginie Ranger-Beauregard) et de Philippe (Patrick Labbé) sont décédés de façon tragique au retour du temps des fêtes.

« Juste dire aussi que c'est sûr que c'est dur pour l'équipe aussi de perdre deux bons joueurs, deux excellents acteurs. On le sait. On leur a envoyé tout l'amour possible. Mais c'est sûr que c'est plate à vivre », a-t-elle indiqué.

L'autrice Marie-Andrée Labbé a aussi expliqué plus en détail sa décision d'éliminer ces deux personnages principaux.

« À la fin de la saison 2, je me disais, est-ce que j'en élimine un? Je ne le sentais pas. Et, quand je ne le sens pas, je ne le fais pas. », dit-elle d'abord.

« Comment j'ai pris ma décision? Ben, l'objectif, c'est de surprendre les gens. J'ai vu tous les autres scénarios passer. Celui-là, je ne l'ai pas vu passer. Je pense que j'ai bien fait mon travail », ajoute-t-elle.

« Oui, je trouvais ça quand même intense de les tuer les deux, mais je savais que la gang d'acteurs allait donner quelque chose qui allait nous faire, pas accepter... mais les scènes qu'on voit en ce moment, ce qu'on voit cette semaine, moi, je suis une grande, grande fan de ces gens-là et je suis contente de leur avoir donné ça à jouer. C'était ça mon objectif. »

C'est sûr que ça fait de la peine. Moi aussi, j'ai eu de la peine. J'ai écrit ça, j'ai eu de la peine. Ma blonde se demandait si j'allais m'en sortir. J'étais triste, triste, triste. [...] Bref, pour moi, c'était aussi un défi d'écriture.

