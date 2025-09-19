STAT réagit à une critique sur les réseaux sociaux

Dans STAT, l'histoire de cet enfant qui s'est retrouvé à l'urgence après une infection à la gorge et qui avait finalement une ITS a touché tous les téléspectateurs. Comment ne pas être chamboulé par ce petit garçon victime d'abus sexuels?

Ce cas délicat a fait réagir beaucoup de gens sur les réseaux sociaux pour différentes raisons, notamment en lien avec certaines incongruités par rapport à la réalité.

« Ben voyons!!!!! Voir que le md va aborder le père, dans le corridor en plus, alors que la DPJ pi les flics sont là... 👎🏼 à l'équipe... », écrivait une internaute cette semaine.

La production a réagi en rappelant une chose qu'elle répète depuis le début de la série.

« Rappelons que nous sommes une série de fiction. Comme nous ne prétendons pas écrire une série documentaire, mais bien une série qui illustre le quotidien d'une salle d'urgence, pour rendre l'histoire intéressante, on se permet - et on se doit de le faire - de prendre quelques écarts par rapport à la réalité, ou aux "procédures". Je suis certaine que vous nous pardonnerez. »

Précisons que cette histoire nous réserve des surprises la semaine prochaine et encore des frissons d'horreur...

