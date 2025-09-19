Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

STAT réagit à une critique sur les réseaux sociaux

La production répète une chose sur laquelle elle insiste depuis quatre ans.

STAT
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Dans STAT, l'histoire de cet enfant qui s'est retrouvé à l'urgence après une infection à la gorge et qui avait finalement une ITS a touché tous les téléspectateurs. Comment ne pas être chamboulé par ce petit garçon victime d'abus sexuels?

Ce cas délicat a fait réagir beaucoup de gens sur les réseaux sociaux pour différentes raisons, notamment en lien avec certaines incongruités par rapport à la réalité.

« Ben voyons!!!!! Voir que le md va aborder le père, dans le corridor en plus, alors que la DPJ pi les flics sont là... 👎🏼 à l'équipe... », écrivait une internaute cette semaine.

La production a réagi en rappelant une chose qu'elle répète depuis le début de la série.

« Rappelons que nous sommes une série de fiction. Comme nous ne prétendons pas écrire une série documentaire, mais bien une série qui illustre le quotidien d'une salle d'urgence, pour rendre l'histoire intéressante, on se permet - et on se doit de le faire - de prendre quelques écarts par rapport à la réalité, ou aux "procédures". Je suis certaine que vous nous pardonnerez. »

*À noter quand même que cette histoire terrible est inspirée de faits réels. Tous les détails ici.

Précisons que cette histoire nous réserve des surprises la semaine prochaine et encore des frissons d'horreur...

Aussi, dans le prochain épisode, nous aurons la chance de rencontrer la nouvelle médecin qui fera son entrée dans l'équipe. Plus de détails ici.

Mentionné dans cet article

STAT
STAT
2022 - Aujourd'hui
En cours

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18