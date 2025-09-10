Ce cas troublant dans STAT est tristement inspiré de la réalité

Ce mardi, les téléspectateurs ont enfin pu renouer avec les personnages de STAT, pour la nouvelle mouture de la série en format hebdomadaire. Pour l'occasion, l'autrice Marie-Andrée Labbé proposait deux nouveaux cas médicaux, dont l'un n'a pas manqué de nous troubler.

En effet, un petit garçon est arrivé à l'hôpital avec sa mère, prétextant avoir un bobo dans la bouche. Quelle ne fut pas notre surprise d'entendre, en fin d'épisode, un membre du personnel de l'hôpital dire à Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) : « Cet enfant-là, il a du sperme dans sa bouche. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement, mais dans son prélèvement, il y a des spermatozoïdes. »

Si vous pensez avoir déjà vu la frimousse du jeune acteur qui incarne Léo Sauvageau, vous n'êtes pas dans l'erreur, on vous en parle ici.

Évidemment, le public a réagi massivement à cette nouvelle intrigue, avec un soupçon d'effroi, comme il se doit.

Judith Lussier, qui est le bras droit de l'autrice Marie-Andrée Labbé pour la série (de même que sa conjointe), nous confirme que cette histoire a tristement été inspirée d'un cas réel qui leur a été rapporté par les conseillers médicaux de la série.

Plusieurs internautes, qui ont la mémoire longue, on fait le lien avec un cas survenu en 2023 en Montérégie, où un père indigne avait utilisé sa fillette comme un objet sexuel alors qu’elle n’avait même pas encore l’âge d’aller à la maternelle. Ultimement, celui-ci avait été déclaré coupable, malgré ses tentatives de nier et de mettre la faute sur la mère.

Est-ce le père qui est le coupable dans STAT?

Dans le prochain épisode, vous ferez sa rencontre. Celui-ci est interprété par Gabriel Lemire (voir sa photo ici) et vous constaterez rapidement que celui-ci ne semble pas avoir la tête du fautif, bien que cela ne veuille absolument rien dire...

On peut toutefois compter sur Marie-Andrée Labbé pour nous amener ailleurs, loin de ce cas réel troublant, qui ne devrait jamais exister.

STAT se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est toujours offert en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.