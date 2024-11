STAT : Qu'arrivera-t-il à Isabelle? On vous en dit un peu plus

La finale de l'épisode de jeudi de STAT était plutôt frappante. En plus d'Éric, qui se fait arrêter par la police, Isabelle (Geneviève Schmidt) fait une réaction à son médicament de chimiothérapie et demande à son garçon d'appeler le 9-1-1.

Visiblement, la chirurgienne est en plein choc anaphylactique. Dans la bande-annonce, on peut entendre un infirmier dire que le médicament qu'a pris Isabelle contenait du docétaxel, ce qui mettra la puce à l'oreille du personnel de Saint-Vincent sur le fait que la médecin a menti sur l'évolution de son cancer.

On peut aussi voir la chirurgienne se retrouver dans une situation critique alors que sa tension baisse. Heureusement, elle peut compter sur ses amis de l'urgence pour prendre soin d'elle.

Sur les réseaux sociaux, bien des téléspectateurs craignent pour la vie d'Isabelle.

SI VOUS NE VOULEZ PAS EN SAVOIR PLUS SUR LE SORT D'ISABELLE, CESSEZ VOTRE LECTURE ICI.

Dans le synopsis de l'épisode de mercredi prochain, il est écrit ceci : « Emmanuelle assure Isabelle de son soutien indéfectible ». On peut donc en conclure qu'Isabelle n'est pas morte, de un, et que, de deux, son amie s'occupera d'elle désormais et l'aidera dans ses traitements, à domicile ou pas.

Le public sera certainement rassuré d'apprendre que, enfin, elle ne vivra plus seule cette période difficile de sa vie...

On doit souligner cette séquence adorable où Siméon (Benjamin Gratton) a enfilé une tuque pour accompagner sa maman, qui porte un casque réfrigérant pendant ses traitements pour réduire la perte de cheveux. D'ailleurs, on vous invite à en apprendre davantage sur cet accessoire qui a beaucoup fait jaser ici.

STAT est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.