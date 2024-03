STAT : Les téléspectateurs spéculent sur la suite de l'histoire impliquant Marie-Lyne Joncas

On s'en doutait un peu, en écrivant une intrigue épisodique sur la maladie de Pica, l'autrice de STAT, Marie-Andrée Labbé, s'assurait de faire réagir largement les téléspectateurs de la quotidienne.

Dans le milieu médical, le pica est diagnostiqué lorsque la personne mange avec persistance des choses qui ne sont pas des aliments depuis un mois ou plus. Ça semble être bel et bien la maladie dont souffre Olivia Marcoux, cette nouvelle patiente de Saint-Vincent qui nous permet d'apprécier le talent de comédienne de Marie-Lyne Joncas.

Celle-ci nous parlait de son expérience unique sur le plateau ici.

La conclusion de l'épisode de mardi nous a permis de comprendre que les téléspectateurs auront bientôt droit à la scène qu'ils anticipent. Ce faisant, les commentaires abondent sur les réseaux sociaux.

On comprend bien sûr que le morceau de plinthe électrique qu'a ingéré la patiente, alors qu'elle se remettait d'une fracture du crâne, a causé l'hémorragie qui met maintenant sa vie en péril. Dans l'extrait présenté à la fin de l'épisode, on voyait la chirurgienne Isabelle Granger (Geneviève Schmidt) trouver ledit morceau de plinthe, en se demandant de quoi il s'agissait.

Dans la bande-annonce ci-dessous, on comprend que ce ne sera pas la seule chose qui sera retrouvée dans l'estomac et les intestins de la patiente.

Les adeptes sont nombreux à spéculer à ce sujet. Ils sont des milliers à croire qu'on retrouvera aussi dans la patiente la fameuse montre à 20 000 $ que son collègue a égarée, de même que le bracelet de l'un de ses collègues.

Qu'y retrouvera-t-on de particulier? Certains fans s'en amusent, alors que d'autres démontrent beaucoup d'empathie pour cette terrible maladie.

Notons que, pour ce rôle, Marie-Lyne Joncas partage la vedette avec sa grande amie dans la vraie vie, Geneviève Schmidt. Elle avait d'ailleurs des mots élogieux pour sa complice, en entrevue avec nous :

« Elle, c'est de l'art! Je l'ai dit à Marie-Andrée, je trouve vraiment que c'est notre personnage coloré, elle a des répliques assassines, elle est comique, elle a une super belle personnalité. »

Elle poursuit : « Chaque fois que j'écoute STAT, je lui envoie des messages pour lui parler de telle ou telle réplique. Elle me remercie, en me disant que ça fait du bien de recevoir ce genre de commentaires là. Ils travaillent, travaillent, travaillent. Ils ne font que ça la fin de semaine eux, apprendre des textes. [...] Beaucoup de mes amis, ce sont des gens que j'admire et je trouve qu'on n'envoie pas assez de fleurs. »

STAT se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h sur ICI Télé.