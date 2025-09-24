STAT : Les téléspectateurs sont confus après la finale de l'épisode de cette semaine

Attention! Si vous n'avez pas vu l'épisode du 23 septembre de STAT, ce texte contient des divulgâcheurs.

À la fin de l'épisode de ce mardi de STAT, la mère du petit Léo (apprenez-en sur le jeune acteur ici) a visionné des images de la caméra installée de la chambre de son bébé et y a vu des images troublantes d'un homme semblant se masturber devant son enfant.

À la vue de ces images, les téléspectateurs sont confus :

« J'ai pas trop compris non plus 🤔 »

« J'ai pas compris c'est le frère du père ou le père ??? »

« Le moniteur est dans sa maison, donc le père est l'abuseur? Comprenez-vous la même chose »

« Je pense que celui qu'on voit c'est plutôt l'oncle moi je pense que l'oncle est coupable même le petit ne voulait pas y aller quand la mère a dit qu'il s'en allait là. »

« J’le savais que c’était le père dès le début mon intuition me le disait encore + quand il a refusé de passer le test ça a confirmé mes doutes »

« J’ai pensé à la même chose : somnambulisme »

Ces scènes, même suggérées, ont de quoi donner des frissons dans le dos aux téléspectateurs.

« J'ai failli vomir 🤢 »

« Ça m’écœure de voir des scènes choquantes chez des enfants »

« Troublant et dégueulasse... »

Rappelons que cette histoire terrible est inspirée de faits réels. Plus de détails ici.

L'oncle ou le père? La réponse est déjà accessible sur l'EXTRA d'ICI.tou.tv. D'ailleurs, la production de STAT a tenu à lancer un message aux abandonnés de la plateforme.

« DIVULGÂCHEUR, n.m. : Information divulguant prématurément un élément clé de l'intrigue d'une œuvre de fiction, qui gâche l'effet de surprise ou le plaisir de la découverte.

Nous aimerions rappeler à ceux et celles qui visionnent l'épisode suivant en primeur sur l'EXTRA de ne pas commenter les publications en exposant les éléments clés de l'histoire à venir. Merci de respecter l'intégrité du plaisir d'écoute de ceux et celles qui regardent la série sur ICI Télé, en leur laissant le soin de découvrir eux-mêmes la suite de l'histoire, sans "votre aide". - MERCI 🙏🏻 »

La série STAT est diffusée les mardis soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé. L'épisode suivant est offert sur l'EXTRA d'ICI.tou.tv dès 21 h le même jour.