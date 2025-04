STAT : Les fans échafaudent une théorie concernant cette intrigue du piqueur en série

Les fans de STAT sont toujours très actifs sur les groupes de discussion, échafaudant des tonnes de théories concernant les différentes intrigues de la série, écrite par Marie-Andrée Labbé.

Cette récente histoire de patients victimes d'un « piqueur en série » génère énormément de réactions sur les réseaux sociaux.

L'une des plus récentes théories concerne la substance qui aurait été injectée aux quatre individus.

Plusieurs personnes bien informées croient que les victimes pourraient avoir été piquées avec la toxine du tétanos. Il est vrai que les symptômes correspondent à ceux éprouvés par le père et son fils, ainsi que par la jeune femme du café : spasmes musculaires soudains et douloureux, convulsions, crampes au niveau des mâchoires et maux de tête.

Les spasmes peuvent aussi être déclenchés par des bruits soudains et on se rappellera que ceux d'une des victimes avaient effectivement été engendrés par le vacarme provoqué par des objets tombés sur le sol de l'urgence.

Si c'est effectivement la toxine (tétanospasmine) qui est injectée, le « piqueur » serait probablement un individu avec de bons contacts dans le domaine médical. Comme l'individu rôde dans l'hôpital, observant la souffrance de ses victimes, on peut croire qu'il a un lien avec les membres du personnel de Saint-Vincent. Est-ce que celui-ci s'attaquera à eux? Serait-ce un élément de la finale de saison qui se prépare?

Nous aurons toutes les réponses d'ici le 24 avril prochain. En attendant, nous aurons droit à un épisode d'une heure ce jeudi soir, dès 19 h. L'un des personnages y recevra - enfin! - une bonne nouvelle. Tous les détails ici.

Dès le 28 avril prochain, c'est cette émission qui remplacera STAT du lundi au jeudi à 19 h sur ICI Télé.