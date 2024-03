STAT: La comédienne qui joue Laurence Caron aborde son personnage polarisant

Alors que les tournages de la seconde saison de STAT ont pris fin et qu'il ne reste qu'environ un mois avant la pause d'été de la quotidienne, nous avons abordé la sympathique Gabrielle Côté concernant l'avenir de son personnage, Laurence Caron. La comédienne prenait la pose sur le tapis rouge dressé en l'honneur de la première médiatique du spectacle L'Homme de ma vie, de Katherine Levac. Voyez toutes les images de cette soirée, ici.

Gabrielle Côté nous confirme qu'elle sera encore de la distribution dans la prochaine saison. « Selon toute vraisemblance, je ne meurs pas dans un accident de moto, ça, je peux te dire ça! »

La comédienne nous confiait aussi que les commentaires suite à son arrivée l'avaient marquée : le public avait fortement réagi à sa présence dans le décor de Saint-Vincent et à son histoire avec le personnage de Daniel (Bruno Marcil). Heureusement, le public devrait avoir la chance d'apprendre à la connaître.

« Je pense que c'est dans les intentions de Marie-Andrée [Labbé] de l'humaniser et que les gens s'attachent un peu plus à cette femme-là. », nous faisait-elle savoir. « Moi je la trouve déjà très attachante, mais c'est sûr que c'est un personnage qui a un caractère fort, et aussi ça a commencé avec la relation extra-conjugale donc je suis partie avec deux prises. Je pense que Laurence est une personne super intéressante, super pertinente dans son métier, super efficace. »

Alors que les membres de la distribution principale de la quotidienne ont l'habitude de côtoyer de nouveaux comédiens pour des épisodes périodiques, Gabrielle, en interprétant l'assistante de Mylène Lapierre (Isabelle Blais), a dû s'intégrer rapidement au rythme effréné de la quotidienne. « J'adore ça! », nous lançait-elle spontanément en précisant que ses collègues devant la caméra sont « généreux et c'est très impressionnant de les voir travailler ». Elle disait aussi : « Une actrice comme Suzanne Clément, c'est de la formule un. C'est vraiment très inspirant pour moi de les côtoyer et de, justement, ne pas être un personnage extérieur à la gang. Je suis en conflit beaucoup avec eux, mais je suis quand même vraiment dans la gang. »