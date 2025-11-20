STAT : Jean-Nicolas Verreault déboulonne une théorie populaire des fans

Mardi, dans STAT, nous avons appris que c'était le Dr Lemaire (Jean-Nicolas Verreault) qui volait les papiers de toilette à l'hôpital.

Les téléspectateurs ont échafaudé plusieurs théories quant à la raison pour laquelle l'intensiviste poserait ce geste étonnant. Lisez les hypothèses du public ici.

Parmi celles-ci, on retrouvait l'idée que Gabriel avait peut-être développé un TOC. Par contre, l'acteur, de passage à l'émission On va se le dire en milieu de semaine, a énoncé certaines théories qu'il avait eues lui-même avant de connaître la vérité, et le trouble obsessionnel compulsif s'y retrouvait. Ainsi, on sait que ce n'est pas cela.

Il a aussi mentionné qu'il avait cru que c'était peut-être en lien avec le séjour de son personnage à Haïti, et ce n'est pas le cas. La consommation de drogues ne serait pas non plus la raison.

Le comédien n'a pas su pourquoi son personnage volait du papier de toilette à l'hôpital avant de recevoir les textes de l'épisode qui en fait la révélation. L'autrice Marie-Andrée Labbé aime bien garder le mystère sur ses intrigues, même auprès des acteurs. « À chaque fois que je lui demandais, elle partait à rire », dit-il à propos de l'attitude de la scénariste. « Comme acteur, ce n'est pas inintéressant... Tu te gardes des ouvertures sur un paquet de patentes. »

Rebecca Makonnen, qui était aussi sur le plateau d'On va se le dire mercredi, a demandé si la raison était « plausible », puis l'acteur a répondu à l'affirmative.

Avouons-le, tout cela est bien intrigant!

Le dernier épisode de la mi-saison de STAT sera diffusé mardi prochain. Découvrez ici ce qu'on peut vous dire sur cette finale à glacer le sang.