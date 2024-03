Bien que les campeurs de Sortez-moi d'ici vivent dans des conditions difficiles, ils sont surveillés par une équipe médicale compétente, qui veille au grain. D'ailleurs, Jean-Philippe Dion nous disait qu'il y avait toujours une ambulance sur les lieux des défis au cas où un problème surviendrait avec une des célébrités.

Lors de sa deuxième nuit dans la jungle, l'humoriste Philippe Laprise a défoncé son petit lit de camp et son corps a cogné (plutôt violemment) le sol. Comme il avait des douleurs au cou, la production lui a fait rencontrer l'équipe médicale.

Celle-ci l'a examiné et en est venue à la conclusion qu'il pouvait poursuivre l'aventure sans problème.

« Je me suis fait mal un petit peu à la nuque. C'est absurde, je me suis fait mal à la nuque en tombant de 1 pied et demi », dit-il, entre rires et larmes.

Ses collègues campeurs se sont tout de même inquiétés pour lui.

Rappelons que Philippe Laprise avait déjà dépassé ses limites lors de la première journée de l'aventure lors d'une épreuve en hauteur, qui l'a amené à crier : « Sortez-moi d'ici ». Plus de détails ici.

À noter que Philippe n'est pas le seul à avoir eu besoin de consulter l'équipe médicale cette journée-là. Alex Perron, de son côté, a fait une réaction à quelque chose qu'il aurait touché lors de sa nuit sur l'île Caïman. Il avait des rougeurs inquiétantes sur le bras, mais, comme dans le cas de Philippe, la situation n'était pas trop préoccupante pour le personnel sur place.