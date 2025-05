Sortez-moi d'ici : Naadei devra affronter sa plus grande phobie ce dimanche

Depuis le tout début de la 3e saison de Sortez-moi d'ici, les 10 nouveaux campeurs affrontent à tour de rôle leurs plus grandes peurs et doivent relever toutes sortes de défis tous plus répugnants les uns que les autres. Et on doit avouer que, plus que jamais, le niveau de difficulté a été rehaussé d'un cran cette année. On pense entre autres à ce moment avec Pascal Morissette...

Nous en aurons de nouveau la confirmation ce dimanche, alors qu'une épreuve poussera Naadei dans ses derniers retranchements. La cause? La présence d'une tarentule, qui est ni plus ni moins sa plus grande phobie. Dans un extrait diffusé sur les réseaux sociaux, on y voit la comédienne en état de panique, alors que sa collègue Brigitte Lafleur tente de la rassurer.

« Quand il y a trop d'images, il faut que je sois capable de tout bloquer, sinon c'est comme si mon réservoir déborde » explique alors Naadei, qui réclame le silence complet pour réussir à se calmer. Ce moment d'une grande intensité, qui sera présenté ce dimanche, pourrait enfin mettre un terme aux nombreuses critiques dont est victime la jeune femme, depuis le début de la saison. Plusieurs lui reprochent effectivement de ne pas s'impliquer suffisamment, quitte à réclamer son départ.

C'est également ce dimanche que nous en saurons davantage sur le sort qui a été réservé à Jeff Boudreault, qui a été « éliminé » de la compétition la semaine dernière. Celui-ci, plutôt que de prendre la route vers le Québec, a plutôt rejoint une mystérieuse cabane abandonnée dans la jungle. Réintégrera-t-il l'aventure? Enfin, c'est au cours de ce même épisode que Guy révélera son grand secret.

Sortez-moi d'ici est diffusé le dimanche à 19 h 30 sur les ondes de TVA.