Sophie Fouron suggère une invitée pour En direct de l'univers qui serait une excellente candidate

Jeudi, à On va se le dire, France Beaudoin était en visite sur le plateau afin de parler de la prochaine saison d'En direct de l'univers, qui débute ce samedi. Découvrez l'identité des invités ici.

Comme la mairesse de Longueuil Catherine Fournier était aussi présente ce jour-là à l'émission de Sébastien Diaz, son nom a été évoqué comme possible future invitée, mais l'animatrice a expliqué que les politiciens en fonction ne sont plus appelés à participer à son émission de variétés.

« On aimerait ça beaucoup faire des politiciens, mais à toutes les fois qu'on l'a fait, ça polarise tellement, ça ne joue pas pour la personne », indique France.

« Il y a toujours l'autre clan qui voit ça comme une promotion pour la personne, même si, moi je pense qu'il faudrait valoriser les personnes que sont les politiciens si on veut en avoir des bons aussi », poursuit-elle.

L'animatrice indique qu'il faut attendre un certain temps avant de les inviter, même s'ils ne sont plus officiellement en poste. « [Il faut] qu'ils soient "finis d'haïr pour certains. »

Sophie Fouron demande alors à France si Pauline Marois a déjà été invitée à son émission. Les yeux de la productrice se sont illuminés. « Non, pas encore, mais ça, ce serait une excellente idée! C'est un bon casting! », a-t-elle indiqué, emballée par la proposition.

« Elle serait excellente. On lui doit tellement. Je pense qu'elle attend ton appel France », lançait Sophie.

Il ne faudrait donc pas se surprendre de voir l'ex-première ministre du Québec se faire chanter la pomme un samedi soir dans nos télés prochainement!