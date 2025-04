Sonia Vachon a d’abord refusé de participer à Sortez-moi d'ici : Voici ce qui l'a finalement convaincue

De passage sur le plateau de Bonsoir bonsoir lundi, Sonia Vachon a raconté à Marie-Claude Barrette comment elle s'était retrouvée à participer à Sortez-moi d'ici.

Après avoir reçu l'offre de la production, elle s'est lancée dans le visionnement des épisodes.

« Je regarde la première saison et là, je me dis : "Je le fais!". Mais moi, là, je suis dans mon monde de licorne. Moi, tout ce que je vois, c'est la gang. Je vais avoir 60 ans. Puis là, je fais comme : "Je veux vivre ça, la gang, tout le monde ensemble". Et là, je regarde le making-of. Puis là, je vois les deux animateurs qui disent : "On s'est rendu compte que les artistes pouvaient en prendre plus". Je regarde la deuxième saison et là, je fais : "Non". Dans la deuxième saison, Gildor, il vient mettre un peu de piquant et il s'en va. Là, moi, je fais à mon agent : "dis-leur que s'ils veulent faire une petite affaire de même, j'embarque, mais sinon, ça ne marchera pas". »

Elle ajoute : « Et là, le réalisateur, il dit : "Je veux lui parler". Il m'a appelée. Il m'a dit : "Écoute, Sonia, tu vois un médecin, tu vois un psychologue". Parce que moi, j'avais certains soucis. Je suis diabétique et j'ai une hernie discale assez présente. Alors, [...] j'ai dit : "OK, GO!". Je le fais! »

Elle explique aussi que c'est la première fois qu'elle accepte de faire quelque chose uniquement pour elle. « Je ne le fais pas pour Micheline [sa gérante]. Je ne le fais pas pour Gédéon qui me dit : "Vas-y, maman, go, go, go." Je l'ai fait pour personne d'autre que moi. Je me suis choisie pour la première fois de ma vie. »

On félicite Sonia Vachon pour son audace! On la suivra avec beaucoup d'admiration les dimanches soirs à 19 h 30 sur les ondes de TVA ce printemps.