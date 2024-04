Simon de MasterChef Québec montre son grand coeur

Ce week-end, Simon Caron, qui a participé à la première saison de MasterChef Québec, partageait sur ses réseaux sociaux une publication témoignant de son grand coeur.

Celui-ci en profite d'abord pour revenir sur son expérience dans la compétition culinaire, avant de raconter une histoire qui lui est arrivée après sa participation.

En fait, un jeune garçon autiste, qui regardait chaque jour la compétition, s'est entiché du concurrent. Sa maman a donc écrit à Simon pour lui demander de faire une vidéo pour son fils. Ne se contentant pas du simple minimum, Simon a plutôt proposé à la petite famille de venir le rencontrer à la caserne où il exerce son métier de pompier.

Il écrit : « Peu de temps après mon élimination de l'émission, je reçois un message d'une mère de famille que je ne connais pas. Elle a un petit garçon autiste qui suivais religieusement Materchef et qui avait accroché sur mon parcours. Elle me mentionne que c'était littéralement mon plus grand Fan et que mon élimination lui avais brisé le coeur. Elle m'a donc demander si c'étais possible de lui faire un vidéo pour le saluer et le remercier du même coup.

Son message m'a beaucoup touché. J'ai donc attrappé la balle au bond et je lui ai demandé si elle désirais apporter son fils Cédrick ainsi que son frère Nathan à la caserne, qui serais probablement mieux qu'un vidéo de 30 secondes.

Je vous laisse constater par vous même la suite en photos. »

Il ajoute ensuite : « Je n'écris pas ce message pour recevoir des félicitations, mais c'est fou à quel point de simples gestes peuvent donner de beaux moments! »

Voilà une anecdote qui réchauffe le coeur! Nous remercions Simon pour ce partage inspirant.

Voyez la publication complète de Simon ci-dessous, dans laquelle vous pouvez voir les images de cette rencontre entre un fan et son idole!

Rappelons que la première saison de MasterChef Québec s'est terminée sur la victoire de Sandra contre Fadwa. Les deux femmes ont offert un parcours exemplaire. Fadwa avait un message pour les téléspectateurs après la finale.