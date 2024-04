La grande finale de Masterchef Québec, que Sandra Plourde a fièrement remporté, a été diffusée le jeudi 4 avril et la cuisinière émérite se mariait justement au Mexique la veille.

« Avec l'hôtel, on s'est arrangé, on a mis un projecteur », nous raconte la lauréate. « On a diffusé la finale en même temps qu'au Québec. J'avais reçu un lien par la production. Puis on a pu regarder ça, avec mes 72 invités. »

On peut certainement parler d'une semaine forte en émotions! «Tsé, quand les planètes sont alignées pour que ce soit le mieux possible... [...] C'est un mariage qu'on a remis suite à la pandémie. On l'a remis quatre ans plus tard, puis c'est ça, ç'est tombé cette semaine, en même temps que la semaine de la finale. »

Sandra indique que les émotions étaient aussi intenses lors de ce visionnement avec sa famille et ses amis que lors du tournage : « Même si ça fait trois mois que ça a été tourné, c'était vraiment aussi "réactif", si je peux dire, comme feeling. »

Parmi les choses qu'elle aimerait que le public sache par rapport aux coulisses de la production, elle nous dit ceci : « Je pourrais dire aux téléspectateurs que les commentaires des juges quand ils goûtent nos plats sont tellement plus longs que ce qu'on voit. Mais en même temps, c'est normal. On veut plus nous voir cuisiner que voir les juges commenter nos assiettes. Mais il faut que les gens gardent en tête que, quand ils voient les juges goûter, il y a vraiment beaucoup plus de commentaires que ce qui est montré. Puis ça fait toute la différence, souvent, sur le résultat. Bien souvent, on savait qui serait gagnant du défi juste avec les commentaires des juges [quand ils se promenaient de table en table]. »

Elle indique que son coup de coeur parmi les juges invités cette saison a été l'inimitable Soeur Angèle : « Quelle femme! Mon Dieu, qu'on a eu de plaisir cette journée-là. Elle était tellement dans son élément, super à l'aise, vraiment charismatique. Elle a fait rire tout le monde, les caméramans, toute la gang. On était tous crampés! »

En terminant, elle donne ce conseil aux futurs participants de Masterchef Québec : « Je dirais de penser à la présentation avant de commencer à cuisiner. Ça ne fonctionne pas tout le temps à 100%, mais quand on a cette présentation-là en tête, quand on essaie de penser à quel élément tu vas mettre pour faire fitter dans cette présentation-là, ce sont les fois que j'ai fait les plus belles affaires. » Lisez le conseil de Fadwa aux futurs candidats ici.