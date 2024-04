Jeudi, Sandra Plourde a remporté le trophée de la première saison de Masterchef Québec.

Fadwa Chtita a dû se contenter du second rang. « Pour moi, j'ai gagné », nous dit-elle. « Ça a couronné, en fait, ma dixième année au Québec. »

« Puis », ajoute-t-elle, « j'ai rendu ma mère fière, parce que ma mère était en visite de trois semaines, mais elle a fini par rester trois mois avec moi. Elle n'était même pas au courant que je faisais la compétition. J'ai vu la fierté dans ses yeux. [...] Gagner, c'est super important. Mais le parcours aussi compte pour beaucoup. Donc, aucun regret. »

Fadwa avoue que le visionnement du dernier épisode jeudi soir a été « intense ». « J'ai revécu exactement les mêmes émotions. Sinon, pire, parce que je regardais quand même les réactions de ma famille, des amis, etc. Quand j'étais dans la cuisine, je ne regardais personne. »

Mais là, je l'ai vécu d'un autre angle, puis ce n'était pas facile du tout.

Les commentaires du public n'ont pas été toujours doux envers la jeune femme qui reste forte, même si elle avoue avoir dû bloquer plusieurs internautes impolis. « C'est fou, fou », dit-elle d'abord. « Je fais généralement une bonne première impression, mais là j'ai eu quand même beaucoup de haine. Je peux te dire, moi et Ricardo, on a eu le plus de haine possible ces dernières semaines. »

« C'est correct, ça ne me fait pas grand-chose, mais je trouve ça dommage. »

J'ai la peau dure. Je peux prendre du négatif sans aucun problème.

Elle ajoute : « Ça fait partie du jeu. J'ai aussi reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je mise là-dessus. Il faut voir la partie pleine du verre comme on dit. »

La cuisinière amatrice indique que l'expérience Masterchef n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. « Je regarde Masterchef depuis 10 ans maintenant, j'ai regardé des éditions d'un peu partout dans le monde, et c'est très facile de juger sur son sofa avec un petit verre. Mais, maintenant que je l'ai vécu, et que je connais les coulisses, je vais regarder les autres Masterchef avec un autre oeil. »

« Les gens doivent juste savoir que les participants, ce sont des amateurs, ce sont des personnes vraiment normales, des monsieurs et madames Tout-leMonde et qu'on avait à gérer beaucoup de stress. C'est intimidant de cuisiner devant plein de caméras et des chefs de renommée mondiale. C'est plusieurs facteurs à gérer en même temps. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. »

Elle lance un souhait dans l'univers : « J'espère vraiment que pour la prochaine saison, les gens seront plus gentils et compréhensifs de l'expérience. J'arrête pas de le dire, par exemple, dans des commentaires, je dis : "ben voici comment ça se passe, j'espère que vous avez appris quelque chose, et que pour la prochaine saison, vous n'allez pas mettre le même commentaire". »

À ceux qui voudraient s'inscrire pour la deuxième saison, Fadwa dit ceci : « Le conseil, c'est de garder les nerfs, de garder vraiment une tête froide. Parce que des fois, peut-être on va recevoir des commentaires qu'on aime pas, mais il faut pas réagir à ça. »

Elle ajoute : « De vivre l'expérience pleinement puis de donner 100% là-dessus. Parce que ça arrive une fois par vie, puis tu ne veux pas quand même rater cette expérience-là. »