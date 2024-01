S'immiscer dans la fête avec Pier-Luc Funk et ses invités, c'est ce qu'offre le variété d'On ramassera demain

Il n’y a rien comme une fête à la maison pour amorcer des conversations intimistes qui invitent à la confidence, pour chanter à tue-tête et créer des souvenirs au rythme des instruments. C’est l’occasion de renforcer les liens en devenant (souvent trop) compétitifs à la boulette ou à la chaise musicale... et de travailler l'art du lâcher-prise! Parce qu’au son des éclats de verre qui s'écrasent sur le carrelage au loin, parfois, le mieux qu'on puisse faire, c'est de s'écrier sereinement... « On ramassera demain ! ». Voyez la bande-annonce en cliquant sur le lecteur vidéo en entête.

C'est un peu ça, la prémisse de la nouvelle émission pilotée par Pier-Luc Funk. Le comédien invitera des personnalités de tous les horizons à se joindre à son univers coloré, le temps d'une soirée. Parmi les artistes qui se prêteront au jeu, on retrouve Katherine Levac, Patrice Bélanger, Antoine Olivier Pilon, Véronic DiCaire et Pierre Kwenders dans le premier épisode. Puis, suivront Nathalie Simard, Mona de Grenoble, Phil Roy, Luce Dufault, Fabiola Aladin, Christine Morency, Catherine Brunet, Marc Hervieux, Bianca Gervais, Antoine Pilon... dans des rencontres parfois improbables, mais minutieusement orchestrées.

Le format de l'émission est construit de différents segments, qui s'alternent au cours de l’heure en ondes.

On ramassera demain comporte un volet musical important, qui instaure tout de suite l'ambiance décontractée qui guide le variété. Différents musiciens, auteurs-compositeurs et interprètes seront de la partie d'une semaine à l'autre, offrant un moment privilégié, tant aux invités, qu'aux téléspectateurs, qui se sentent presque transportés dans le 'jam', eux aussi (du moins, c'est le sentiment que nous laissait le visionnement de presse).

S'ensuivent des jeux de tous genres avec les convives d'honneurs pour les faire parler de tout et de rien, d'ouvrir la discussion sur des pans peu dévoilés de leurs personnalités : pensez à un qui, qui, qui? ou à un 'beerpong'-questions, qui généreront à tous coups des réactions authentiques. Et si c'est principalement léger à écouter, ça reste agréable de percevoir autant de spontanéité chez les interlocuteurs.

Parfois au bord de la piscine, dans le bain ou dans d'autres endroits inusités de la maison comble, Pier-Luc mène aussi des entrevues en tête-à-tête avec les artistes. Ce dernier, dans un ton qui mélange habilement humour et sensibilité, tient très bien son rôle d'animateur et sait rendre ses invités à l'aise, ce qui donne vie à des échanges naturels et plus riches.

Au travers de tout cela s'introduisent des sketchs, qui donnent par leur complémentarité, à notre avis, la saveur de l'émission. Laissez-nous vous préparer : c'est hilarant, disjoncté et très juste.

Enfin, la facture visuelle de la production a tout de celle d'une fiction, avec le décor, l'ambiance et les figurants qui créent de l’action dans la maison, de quoi conserver l'attention des spectateurs sur le téléviseur, du début à la fin. On dirait bien des ingrédients judicieusement choisis par le réalisateur Patrice Ouimet pour une signature inimitable, à la hauteur d'un nouveau rendez-vous hebdomadaire rassembleur.

Retrouvez Pier-Luc Funk et On ramassera demain dès le jeudi 11 janvier à 21 h, à Télé-Québec.