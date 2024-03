Si Joëlle et Charles étaient les finalistes à BBC, pour qui voterait Jean? Il répond

Jean a été très clair dans le fait qu'il n'appréciait pas le jeu de Charles et de Joëlle. Il l'a même écrit sur un chandail en quittant la maison.

En entrevue avec nous, il confirme son avis sur la question.

La game comme Charles ou Joëlle la joue, je n'aurais pas été à l'aise pour mon image et pour mes proches.

Si les deux se retrouvaient finalistes, pour qui voterait-il? : « Je pense que j'annulerais mon vote », nous dit-il, semi à la blague. Avec ce que nous avons vu de lui cette saison, pas de doute qu'il aurait ce qu'il faut pour poser un tel geste de contestation.

Qui aimerait-il voir gagner la compétition? « Même si c'est Danick qui a convaincu Joëlle de me sortir, à date, c'est mon poulain. Je trouve qu'il est "wise". Je trouve que c'est un petit gars qui se force, qui est concentré. En plus, il dessert la table et il fait la vaisselle », indique celui qui cuisinait chaque soir (sauf lors des derniers jours) pour ses colocs avec grand plaisir.

Il ajoute : « À la limite, même si elle me tombait un peu sur les nerfs, Fred passerait avant du monde parce que c'est une fille qui ne se plaint jamais de son handicap. C'est une combattante, compétitive. Je trouve que c'est une inspiration. »

L'authenticité a été le principal cheval de bataille de Jean et le public a beaucoup apprécié cet aspect de sa personnalité. « Je ne voulais pas avoir l'air d'un croche. C'est pour ça que j'ai voté pour Ève, puis pour Érika. J'ai été fidèle à mes alliés, tout le temps. On m'avait déjà offert un rôle de juge méchant dans le show "La collection" à TVA. Je leur avais dit : "je veux animer le show, je ne ferai pas le juge méchant". J'avais bien fait pare que le juge méchant, elle se faisait regarder de travers. Je ne voulais pas que ça arrive non plus à mes enfants. »

Pour les curieux, notons que c'est Chantal Lacroix qui a animé La collection en 2009 et les trois juges étaient Isabelle Racicot, Marie Saint Pierre et Dick Walsh.

Jean nous a aussi confié ce que nous n'avons pas vu sur ses petits excès de colère à l'émission. « C'était plus de la comédie », dit-il. Lisez notre entrevue ici.