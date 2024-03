Personne ne s'attendait à ce que Jean Airoldi devienne le joueur chouchou du Québec à Big Brother Célébrités, pas même lui.

« Ç'a été la plus agréable surprise que je n'ai pas eue depuis plusieurs années », nous confiait-il à la sortie de l'aventure.

Dans les dernières années, on commençait à me mélanger avec Ricardo. Je pense que ça va aider un peu.

« En faisant un show comme ça, j'avais peur que mes enfants n'aiment pas l'image qui ressorte de ça. Alors que là, elles sont super contentes, elles trouvent leur père ben hot, donc ça c'est l'fun. »

L'animatrice a rapidement confié à Jean son succès auprès de la population. « Dans la pause elle m'a dit : "tsé Jean, je ne dis pas ça à tout le monde, mais les gens, ils capotent sur toi". Ça m'émeut encore. »

« On avait su qu'il y avait une cote d'écoute qui était montée à 1,1 [millions de téléspectateurs], donc on savait que la saison allait bien », précise-t-il. « Ils nous disaient : "C'est notre meilleure saison, c'est notre saison avec les meilleures cotes d'écoute", mais ça ne veut rien dire. 1,1, si le monde ne t'aime pas la face, ça en fait juste plus qui ne t'aime pas. »

Nous lui avons aussi parlé de ses élans de colère, qui nous ont donné certains des moments les plus délicieux de la saison. Le principal intéressé mentionne que les téléspectateurs n'ont pas tout vu de ces envolées passionnées.

J'aurais aimé qu'on voie que quand je faisais semblant d'être fâché et que je m'en allais dans la chambre après, que j'étais toujours crampé de rire.

« Je ne me suis pas fâché une fois à cette émission-là. Quand j'ai claqué la porte à Joëlle, elle pleurait parce que c'était sa responsabilité à elle, ses propos, mais quand je suis arrivé dans la chambre après, j'étais crampé en deux. C'était plus de la comédie. Premièrement, si j'avais fait ça et que j'étais parti à pleurer après et que j'avais été "mad", c'est sur que les caméras m'auraient suivi et qu'on aurait continué à me voir. Mais, tu remarqueras que tous les coups que je fais, tu ne me vois jamais après. »

Jean tient, malgré tout, à souligner le formidable travail de l'équipe de monteurs de Big Brother Célébrités : « Ils font une job incroyable ».

Nous l'avons également questionné sur son vote prochain en tant que juré. Si Joëlle et Charles se retrouvaient en finale, pour qui il voterait? La réponse ici.