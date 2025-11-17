Serge Denoncourt révèle pour qui il aurait voté à la finale de Quel talent!

De passage à C'est juste de la TV vendredi, Serge Denoncourt s'est défendu face à une Nathalie Petrowski qui trouvait qu'il était devenu « téteux » depuis qu'on le voit plus souvent à la télé.

« T'es-tu tombé sur la tête!? », lui répond-il, du tac au tac.

« Non, tu es devenu bienveillant », rétorque-t-elle.

« Comment veux-tu qu'une petite fille dont le père est mort, puis qui vient chanter "Alléluia", que je la massacre? Cela dit, je veux juste te faire remarquer que j'ai le double de buzzer que tous mes compagnons à table », ajoute-t-il.

« C'est une émission familiale aussi », précise le juge le plus intransigeant du quatuor. « Je ne peux pas ramasser quelqu'un [sans raison], mais j'en ai ramassé. »

J'en ai ramassé que ça a été coupé [au montage] parce que le "ramassé", il l'a très mal pris.

Puis, lorsque Nathalie précise que Francesco Vignone était « formidable », Serge enchaîne en disant : « Juste entre nous, [...], moi, j'aurais voté Francesco Vignone. » Rappelons que c'est l'humoriste Jerry Tremblay qui a remporté la compétition.

L'animatrice Anne-Marie Withenshaw a demandé à Serge : « Est-ce que tu remarques un snobisme, pas juste chez Nathalie, mais en général? ».

« Oui, une fois par jour, je me fais demander : "mais pourquoi tu fais ça?" Parce que c'est payant, parce que j'ai du fun et [...] la finale, cette semaine, excuse-moi, tous les gens qui étaient là, incluant Jerry Tremblay, c'est des talents exceptionnels qu'on ne peut pas voir à La voix ou à Révolution. »

