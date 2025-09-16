Accueil
Sébastien Diaz réagit à la blague de Jean-Sébastien Girard sur lui aux Gémeaux

Guy A. Lepage commente aussi le gag.

Image de l'article Sébastien Diaz réagit à la blague de Jean-Sébastien Girard sur lui «» aux Gémeaux
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Dimanche, aux Gémeaux, Jean-Sébastien Girard a égratigné quelques célébrités québécoises dans un numéro mordant avec Véronique Cloutier.

ll a notamment taquiné le couple de Sébastien Diaz et Bianca Gervais.

« Je les aime. Sont fins, sont beaux, sont bons, mais 43 Gémeaux à eux deux... Sont cutes, comme je te dis, sont fins, on les aime, mais ce n'est quand même pas Pierre et Marie Curie non plus. C'était l'fun Format familial mais ce n'est quand même pas normal que cette émission-là ait été plus récompensée que toute la carrière de Meryl Streep quand même. »

Le lendemain du gala, Sébastien Diaz recevait justement Jean-Sébastien Girard à son émission On va se le dire. L'animateur s'est dit « content » de s'être fait égratigner de la sorte par son collègue.

Sébastien indique aussi que Guy A. Lepage, qui était également invité sur son plateau lundi, lui a dit en arrivant au studio : « C'était bon la blague de Jean-Sébastien Girard aux Gémeaux! Je l'ai rie sur le coup et en me réveillant ce matin, je la riais encore ».

Jean-Sébastien s'est aussi moqué des producteurs, du journaliste télé Hugo Dumas ainsi que des recherchistes d'En direct de l'univers.

Vous pouvez revoir son numéro et l'ensemble du gala sur ICI.tout.tv.

