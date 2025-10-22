Saviez-vous que Thomas Vallières d'Indéfendable a joué dans cette populaire série jeunesse?

Lundi, le personnage de l'enquêteur Alec Diaz s'est enlevé la vie dans sa voiture, comprenant qu'il ne pourrait pas éviter la prison suite aux nombreux méfaits commis en collaboration avec la bande de Dylan Blondin.

Cette intrigue aura permis à beaucoup de téléspectateurs de découvrir un acteur de grand talent, Thomas Vallières.

Ce n'était pourtant pas la première apparition du comédien d'Edmonton dans nos télés, mais jouer un premier rôle dans une quotidienne (même de façon passagère) marque évidemment les esprits.

De plus jeunes téléspectateurs se rappelleront peut-être que Thomas Vallières a figuré au générique de la série jeunesse de Télé-Québec Tactik aux côtés de Pier-Luc Funk et Jean-Carl Boucher, entre autres. Il y est apparu dans les dernières saisons, entre 2012 et 2013. Son personnage s'appelait Maxime St-Hilaire.

Rappelez-vous son apparence de l'époque ci-dessous. On ne peut pas dire qu'il a tellement changé en 13 ans!

Avant Indéfendable, Thomas a aussi pu être vu dans l'autre quotidienne de l'heure, STAT. Voyez une image de son rôle dans la série de Marie-Andrée Labbé ici. Il a joué simultanément dans Sorcières.

Ces dernières années ont été plutôt intéressantes pour l'acteur à la télé et on lui souhaite encore de belles opportunités dans nos écrans!