Saskia Thuot dévoile les premières images de son nouveau projet télé

Depuis son départ de la télé au printemps 2023 après l'annulation de son magazine Bien, diffusé sur les ondes de TVA, nombreux étaient les téléspectateurs qui avaient le vif de désir de retrouver l'animatrice Saskia Thuot au coeur d'un nouveau projet.

C'est alors que, plus tôt cette année, ces derniers avaient accueilli avec ferveur l'annonce du retour de Saskia dans nos écrans, dans la deuxième saison de l'émission Tout pour vendre. 8 ans après la fin de Décore ta vie, il s'agit ainsi d'une reprise de la relation entre l'animatrice et Canal Vie qui plaira assurément aux nostalgiques des magazines déco du genre.

Dans la bande-annonce de la nouvelle saison, partagée ce lundi sur les réseaux sociaux, on y voit l'animatrice comme un poisson dans l'eau, alors qu'elle guide les participants dans les méandres de la vente d'une maison.

C'est à voir ci-dessous.