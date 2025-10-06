Saskia Thuot dévoile les premières images de son nouveau projet télé

Depuis son départ de la télé au printemps 2023 après l'annulation de son magazine Bien, diffusé sur les ondes de TVA, nombreux étaient les téléspectateurs qui avaient le vif de désir de retrouver l'animatrice Saskia Thuot au coeur d'un nouveau projet.
C'est alors que, plus tôt cette année, ces derniers avaient accueilli avec ferveur l'annonce du retour de Saskia dans nos écrans, dans la deuxième saison de l'émission Tout pour vendre. 8 ans après la fin de Décore ta vie, il s'agit ainsi d'une reprise de la relation entre l'animatrice et Canal Vie qui plaira assurément aux nostalgiques des magazines déco du genre.
Dans la bande-annonce de la nouvelle saison, partagée ce lundi sur les réseaux sociaux, on y voit l'animatrice comme un poisson dans l'eau, alors qu'elle guide les participants dans les méandres de la vente d'une maison.
C'est à voir ci-dessous.
Pour rappel, ce concept 100% québécois voit des propriétaires qui ont décidé de vendre leur maison sans l'aide d'un courtier. L'équipe de DuProprio est cependant dépêchée sur les lieux pour offrir conseils et soutien personnalisé. Toujours dans l'optique de vendre le plus rapidement possible, la designer Jacinthe Leroux a la mission de rehausser la beauté des lieux, avec 5000$.
Saskia assure le pont entre les différentes parties, avec sa bienveillance et son dynamisme légendaires. Elle remet 1000$ aux propriétaires si ceux-ci parviennent à prédire avec exactitude le nombre de jours nécessaires pour vendre la propriété. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les aficionados d'émissions de rénos!
On vous invite d'ailleurs à découvrir dans cet article ce que nous avions pensé de la première saison, qui était animée par Mélissa Bédard.
Mentionnons au passage que Saskia a posé aux côtés de sa fille un peu plus tôt cet été. Voyez comme elle a grandi ici.
La 2e saison de Tout pour vendre sera diffusée dès le mardi 14 octobre à 19 h 30.