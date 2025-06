Saskia Thuot pose avec sa magnifique fille, qui franchit une étape importante

Comme bien des mamans ces jours-ci, Saskia Thuot est extrêmement fière de sa grande fille qui franchit une étape importante de sa vie : elle termine ses études secondaires!

« Semaine remplie d’émotions… Simone a gradué du secondaire. Vous dire comme je suis fière d’elle!

Cinq années riches en défis, en apprentissages, en découvertes. Cinq années où l’on passe de l’enfance à la vie de jeune adulte. Apprendre, échanger, se connaître, grandir. Sois fière de toi, ma Simonette d’amour. Tu es une jeune femme rayonnante, inside out. Ton grand cœur, ton écoute, ton empathie, ton humour et ta vivacité font de toi une personne absolument extra et si attachante.Je serai toujours là, pour tout, n’importe quand. Je t’aime. Fonce mon cœur. »

Mère et fille posent devant le miroir tout sourire. Simone porte une magnifique robe rose avec sac à main assorti, alors que la maman arbore une robe longue à motif noir et blanc. Les deux ont une chevelure ondulée de rêve!

Voyez la photo ci-dessous.

Saskia Thuot est aussi la maman de Laurence, de trois ans l'aînée de Simone.