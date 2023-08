Mélissa Bédard comme un poisson dans l'eau à la barre de sa nouvelle émission à Canal vie

On sent de plus en plus Mélissa Bédard dans son élément en tant qu'animatrice.

À la barre d'Heureux rangement, elle était pétillante, investie et franchement drôle. Le même scénario se reproduit à Canal vie alors qu'elle accompagne des propriétaires dans le processus de vente de leur maison avec Tout pour vendre.

Elle se permet de plaisanter avec les participants, s'intéresse à leur histoire, sympathise avec leurs inquiétudes, et pousse même la chansonnette pour détendre l'atmosphère. Impossible de ne pas être charmé par la tendresse et la compassion dont regorge l'animation humaine de Mélissa Bédard.

Cette dernière est accompagnée par la designer Jacinthe Leroux qui, avec un budget de 5 000 $, refait la déco d'une pièce de la maison des propriétaires pour faciliter la vente. Du bon vieux homestaging. Le résultat des transformations s'avère souvent étonnant. Nous ne sommes peut-être pas autant soufflés par celles-ci que par la création des îlots de cuisine gigantesques de Daniel Corbin à Vendre ou rénover (le budget n'est pas le même et la latitude non plus), mais les changements ont certainement l'effet escompté. L'émission peut donner de bonnes idées déco à des gens ayant l'intention de mettre leur propriété sur le marché et qui cherchent à maximiser le prix de vente. Elle peut même aider des gens à embellir leur intérieur, pourquoi pas.

Il faut le dire quand même, l'aspect « info-pub » de Duproprio agace un peu. Comme l'émission est produite en collaboration avec l'entreprise immobilière, on ne doit pas s'étonner de voir des intervenants vanter ses mérites et énumérer ses services, mais certains segments nous apparaissent davantage comme un élément à cocher dans un contrat de production qu'une donnée utile pour le consommateur-téléspectateur.

Outre la facette « commanditaire », malheureusement incontournable, Tout pour vendre s'avère une émission réno-déco efficace, qui respecte honnêtement les codes du genre en apportant une couche de vernis (signée Mélissa Bédard) bienvenue.

Tout pour vendre est diffusé les mardis à 21 h sur les ondes de Canal vie.