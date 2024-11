Sarah-Jeanne Labrosse répond aux rumeurs de rénovictions

Lors de l'annonce de la mise en chantier de la nouvelle saison de Passion poussière, un peu plus tôt cette année, des rumeurs persistantes n'ont pas tardé à émerger sur les réseaux sociaux, stipulant que Sarah-Jeanne Labrosse et son conjoint Marc-André Grondin avaient procédé à des rénovictions.

Pour rappel, ce terme signifie que le propriétaire d'un immeuble envoie à ses locataires un avis d'éviction motivé par la nécessité de rénovations majeures, avant d'augmenter le prix du loyer considérablement. Si la principale intéressée n'avait pas réagi jusque-là aux rumeurs concernant ses multiples projets de rénovations, celle-ci a fait le point sur la situation hier soir, lors de son passage à Tout le monde en parle.

D'abord questionnée par Guy A. Lepage sur les motivations initiales de son nouveau chantier, l'égérie de Révolution explique que certains dédales administratifs ont pesé dans la balance :

« À la base, moi j'ai communiqué avec mon arrondissement et avec certaines personnes-clés pour voir qu'est-ce qu'il manquait dans mon quartier, qu'est-ce que je pouvais faire pour améliorer mon quartier. Parce que oui, Marc-André et moi on a un intérêt pour l'architecture, pour la beauté, le pouvoir de la beauté. On avait envie de faire quelque chose de beau, mais pas juste beau. On s'est informé. Il y a des gens qui nous ont répondu très gentiment, mais c'est toujours resté flou. Au moment où on voulait que ce soit social, on n'y arrivait pas, tout simplement. [...] C'est pas souple. »

Puis, à propos des prétendues rénovictions, Sarah-Jeanne confie :

« Je pense que, parce que je suis déménagée souvent et que j'ai rénové mes appartements, dès que tu déménages souvent, on a l'impression que tu flippes. À partir du moment où mon duplex est devenu une maison unifamiliale, là on a tout de suite crié à la rénoviction. Mais je pense que c'est une minorité. Ça fait une porte de moins, mais c'est tout à fait légal. C'est pas une rénoviction. T'as le droit de prendre ton investissement, ton duplex, pour ta famille. Nous, on n'avait pas assez de chambres légales pour les deux enfants, on avait juste une chambre avec deux sorties. Il fallait déménager ou aller au bout de notre immeuble. On est allé au bout de notre immeuble dans les règles de l'art, avec les papiers qu'il faut, dans les délais qu'il faut... Je n'ai jamais fait de rénovictions, c'est pas compliqué! »

Voilà qui a le mérite d'être clair et qui devrait taire une bonne fois pour toutes les rumeurs!

