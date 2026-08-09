Salut Bonjour : Les téléspectateurs font une demande à la production

Depuis plus de 35 ans, le magazine télévisé Salut Bonjour continue de plaire aux Québécois, qui ne sauraient se passer de leur rendez-vous matinal quotidien. Ayant vu les animateurs se succéder au fil des ans, l'émission a de ce fait toujours su conserver sa pertinence et son vent de fraîcheur à l'écran.

C'est dans cette optique que le public s'est emparé des réseaux sociaux de Salut Bonjour ce samedi, afin de se porter en faveur de la nomination d'une nouvelle animatrice pour le rendez-vous de fin de semaine. En effet, il souhaiterait voir Sabrina Cournoyer à l'animation de Salut Bonjour week-end, tout au long de l'année.

Il faut dire que, cet été, les téléspectateurs ont dû modifier leurs habitudes d'écoute, alors que Richard Turcotte a pris la place d'Ève-Marie Lortie en semaine, libérant son poste d'animateur de l'édition de fin de semaine. Ce sont Charles-Antoine Sinotte, Mathieu Roy et Sabrina Cournoyer qui ont été mandatés pour animer en alternance. Il faut dire que le premier jour de Sabrina, ce samedi, s'est plutôt bien passé, à la vue des nombreux commentaires émis sur le web :

« Une belle équipe que j'adore contente de te voir Sabrina tjrs magnifique et agréable à écouter. »

« Une belle formule le changement d'animateur, on peut mieux connaître chacune des personnalités, au lieu d'être concentré sur une personne qui anime toujours l'émission... Bravo à toute l'équipe! »

« Quelle belle brochette comme toujours et surtout l'animation de Sabrina qui est excellente. »

« Sabrina tu fais vraiment une belle job. »

« J'aimerais beaucoup que Sabrina anime le week-end en pleine saison. »

Leur requête sera-t-elle entendue? Quoi qu'il en soit, il semble que la qualité des interventions de Sabrina, tout comme sa pertinence culturelle, soient fort appréciés des téléspectateurs. Advenant le départ de Richard, pourrait-elle prendre le flambeau? On lui souhaite. Évoluant dans l'équipe de Salut Bonjour depuis de nombreuses années, Sabrina a largement fait ses preuves, elle qui est toujours bien préparée et pétillante, incarnant bien l'esprit de l'émission.

Découvrez ici quand Ève-Marie reprendra son poste, pour la nouvelle saison.