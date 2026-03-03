Accueil
Salle de bain, repas? Comment ça fonctionne avec la barricade à Big Brother Célébrités

La production nous l'explique.

Big Brother Célébrité
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Lundi soir, dans Big Brother Célébrités, Félix et Oussama se sont enfermés dans le lounge grâce à la barricade.

Ils ont eu l'opportunité d'apporter quelques vêtements avec eux et d'autres objets pour leur divertissement, mais comme un mur bloque désormais l'accès à la maison, nous nous demandions comment ils auraient accès leurs repas et à la salle de bain.

Voici la réponse de la production : Félix et Oussama ont accès à une salle de bain complète durant toute la durée de leur isolement dans la barricade. La production leur fournit également tous les repas à tous les jours. Ils ont aussi plusieurs moments par jour où ils peuvent prendre l’air en extérieur.

Ainsi, ce n'est pas du tout la même situation que dans le sous-sol des croquettes, où les joueurs ne pouvaient pas se laver et devaient utiliser une toilette portative. Ils sont isolés, mais dans de meilleures conditions que lors de la twist des deux maisons.

Précisons que les au revoir de Marie-Ève et Félix ont été particulièrement déchirants. Pour les fans, c'était un indice de plus qu'il se passait quelque chose de plus que de l'amitié entre ces deux-là. Apprenez-en plus ici.

Maintenant que la patronne a mis Mona et Gabrielle sur le bloc, on peut s'attendre à des tensions palpables dans la maison pour le reste de la semaine...

Big Brother Célébrités est diffusé les dimanches soirs à 18 h 30 et du lundi au jeudi à 19 h 30 sur les ondes de Noovo.

