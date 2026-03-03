Des rapprochements entre deux candidats dans la maison de Big Brother Célébrités?

Cela fait quelques semaines que les téléspectateurs sur les réseaux sociaux ont remarqué que Félix et Marie-Ève s'étaient particulièrement rapprochés.

Plusieurs d'entre eux sont même convaincus qu'une romance se serait développée au fil des semaines entre la comédienne et l'Olympien.

Bien des gens ont vu l'évidence d'une relation amoureuse lorsque les deux candidats ont dormi côte-à-côte dans le lit du patron, alors que Marie-Ève avait le poignet attaché à celui d'Oussama la semaine dernière.

Voyez une image de cette scène au bas de l'article.

Ce lundi, on a aussi pu constater que le duo se faisait des câlins très longs et étaient déchirés de se séparer pour quelques jours alors que Félix utilisait la barricade et donc, s'enfermait dans le lounge avec son allié, Ouss.

De plus, on se demande si Les Gérants d'estrade ne nous ont pas donné un indice sur la relation « secrète » entre Félix et Marie-Ève puisque, lorsque Martin a fait semblant de demander la main de Coco lors de l'émission de dimanche, l'animatrice Marie-Josée Gauvin a lancé de manière coquine : « Je pensais que tu allais ailleurs moi! Une deuxième [demande en mariage] c'est possible, mais je ne parierais pas sur votre duo à vous deux! Quoiqu'il en soit... »

Ce ne serait pas les premiers participants de Big Brother Célébrités à trouver l'amour dans la maison. En effet, Claude Bégin et Lysandre Nadeau se sont rencontrés lors de leur participation à la téléréalité et sont aujourd'hui les heureux parents de deux enfants.

On se souviendra qu'Éléonore Lagacé et le cycliste Hugo Barrette ont aussi entretenu une relation après leur passage à Big Brother.

Big Brother Célébrités est diffusé les dimanches soirs à 18 h 30 et du lundi au jeudi à 19 h 30 sur Noovo.