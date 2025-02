Roxane Bruneau réplique à Garou après son attitude envers certains candidats

La semaine dernière, Garou a été on ne peut plus direct envers les académiciens Laurence et Joël alors que ces derniers n'étaient pas, à son avis, assez sérieux pour la compétition de Star Académie.

Il faut dire qu'ils sont arrivés à leur évaluation en duo avec des caquettes à hélice.

Cela n'a pas plu aux professeurs et à Garou, qui a cru bon de leur servir un discours plutôt corsé dans son bureau après les avoir mis en danger.

Alors que Roxane Bruneau était l'une des invitées de la semaine au variété de dimanche, Jean-Philippe Dion lui a demandé si elle aurait aimé participer à Star Académie. « Jamais dans cent ans », a-t-elle lancé, sans hésitation. « Non, moi, j'aurais probablement pleuré, vomi et je me serais autoéliminée. Quand c'était le temps pour moi de s'inscrire à Star Ac, j'étais bien trop anxieuse pour faire ça. Heille, ils apprennent 74 tounes la minute, ils travaillent tellement fort! »

« Et si Garou t'avait dit : "Roxane, dans mon bureau!" Pourquoi penses-tu qu'il t'aurait rencontré? », lui a ensuite demandé l'animateur.

« Pour les mêmes problèmes qu'eux autres, c'est sûr qu'il m'aurait dit que je cabotine trop. Moi, j'aurais gardé la calotte par contre. J'ai un petit problème de... Je défie l'autorité un petit peu », a-t-elle lancé en regardant le directeur.

« C'est bon de s'assumer », a répondu Garou.

Laurence était tordue de rire et la foule encourageait vocalement l'indiscipline de la chanteuse.

C'est bon, en effet, de mettre un peu de rire dans cette histoire qui a dépassé les bornes cette semaine, surtout sur les réseaux sociaux, alors que les commentaires des fans envers Laurence et Joël étaient pour le moins cavaliers.

