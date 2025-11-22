Révolution : Sarah-Jeanne Labrosse commente le départ de Jean-Marc Généreux

Ce vendredi, Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil recevaient la comédienne et animatrice Sarah-Jeanne Labrosse sur leur plateau, pour la première fois depuis 2021.

Celle qui cumule les projets s'est avérée une invitée en or pour le duo, faisant de nombreuses confidences sur sa vie professionnelle et personnelle. Elle est notamment revenue sur la prochaine saison de Révolution, qui sera diffusée ce printemps sur les ondes de TVA. Cette 7e édition, qui verra l'arrivée du danseur Vincent Niclo, sera la première à être diffusée sans le maître Jean-Marc Généreux.

Quant à ce départ pour le moins inattendu, Sarah-Jeanne s'est exprimée :

« Depuis le début pour moi, Révolution ça vient avec Jean-Marc Généreux. Mais sauf que tu sais, c'est fait comme ça des émissions, y'a du changement et je suis très heureuse d'accueillir Vincent. Mais Jean-Marc pour moi, c'est de la famille. C'est comme si la famille s'agrandit. Je me dis c'est pas un switch, c'est juste comme, ok, on accueille quelqu'un de nouveau, mais Jean-Marc fera toujours partie de la famille de Révolution, c'est sûr. »

Chose certaine, nous avons bien hâte de voir le nouveau juge à l'oeuvre. On vous invite d'ailleurs à en apprendre plus sur le nouveau venu Vincent dans cet article. Mentionnons que Jean-Marc s'est également prononcé sur les raisons qui ont incité son départ du grand variété dominical. C'est à lire ici.

Au cours de l'entrevue, Sarah-Jeanne s'est aussi permis quelques commentaires sur les coulisses des tournages de la série Bon cop, bad cop, survenus cet été. « J'ai terminé Bon cop et j'ai accouché deux semaines plus tard » a-t-elle affirmé. Rien de moins! Pour rappel, la série dérivée sera présentée en 2026 sur la plateforme payante CRAVE.

Ça finit bien la semaine est diffusé le vendredi à 19 h, sur les ondes de TVA.