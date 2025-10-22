Jean-Marc Généreux quitte Révolution et voici qui le remplacera

TVA annonçait ce mercredi que le Maître de Révolution Jean-Marc Généreux ne serait pas de retour pour la septième saison de la compétition de danse.

Il sera remplacé par le danseur et chorégraphe de renommée internationale Vincent Noiseux [photo ici].

Originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, ce brillant artiste s’illustre depuis plus de 20 ans par son incroyable polyvalence, son charisme et sa créativité. Il a eu la chance de travailler avec plusieurs stars planétaires, dont Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Beyoncé, Katy Perry, Shania Twain, Jason Derulo, Jonas Brothers et bien d'autres.

Vincent a aussi dansé lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl, à la cérémonie des Oscars, aux Grammy, aux MTV Music Video Awards, à Dancing with the Stars, RuPaul's Drag Race et plus. Il est également chorégraphe et donne des cours quotidiennement à Los Angeles.

« Je suis extrêmement heureux de me joindre à Révolution. Après avoir beaucoup travaillé aux États-Unis ces dernières années, c'est un réel bonheur pour moi de pouvoir revenir à la maison et d'être aux premières loges pour voir le grand talent d'ici. J'ai eu la chance de réaliser mes rêves et maintenant, je me sens privilégié de pouvoir soutenir les danseuses et danseurs dans les leurs. Nous avons vraiment une communauté de la danse incroyable au Québec et c'est génial qu'on puisse la voir briller chaque semaine sur nos écrans. », indique le nouveau Maître de Révolution.

Lydia Bouchard et Mel Charlot seront, elles, de retour dans leur siège. Sarah-Jeanne Labrosse reprendra aussi son rôle d'égérie.

La septième saison de Révolution sera diffusée à TVA et TVA+ au printemps prochain.