Jean-Marc Généreux dévoile la raison de son départ de Révolution

Il s'agit d'une véritable semaine en dent de scie pour les fans de Jean-Marc Généreux, qui passent assurément par toute la gamme des émotions! D'abord, ceux-ci ont eu le plaisir de le découvrir sous les traits du démasqué de la semaine, à Chanteurs masqués, lui qui se cachait dans le costume de Na-Poulet-On.

Puis, nous avons appris ce mercredi que le populaire danseur se retirait de la prochaine saison de Révolution. En effet, la 7e saison de la compétition de danse la plus relevée du Québec se fera sans l'un de ses maîtres originaux. Surprenante décision s'il en est une, on comprend, dans une entrevue qu'il a accordée au magazine 7 Jours, que c'est en fait pour une question d'horaire que Jean-Marc a dû se désister de la prochaine édition de l'émission.

Il explique :

« Ce sont des circonstances que je n'aurais jamais pu imaginer. Le fait que Révolution change complètement de case horaire et que les tournages, qui se faisaient traditionnellement au mois de mai [...], soient maintenant rendus au mois de décembre, ça changeait tout pour moi. »

Jean-Marc précise au passage qu'il avait déjà des engagements outre-Atlantique prévus dans son calendrier, en raison du retour incertain de l'émission, menant à son départ de Révolution. Pour rappel, la prochaine saison de la compétition sera diffusée au printemps prochain, plutôt qu'à l'automne, comme c'est le cas depuis la toute première édition. Les maîtres Lydia Bouchard et Mel Charlot seront toutes deux de retour, et elles seront accompagnées du nouveau juge Vincent Noiseux. Découvrez son parcours ici.

Si on ne pourra plus compter sur l'électrique présence du charismatique Jean-Marc Généreux lors de la 7e saison de Révolution, gageons que les danseurs sauront une fois de plus nous en mettre plein la vue.

Les tournages sont prévus cet hiver, pour une diffusion ce printemps sur TVA et TVA+.