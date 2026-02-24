René Lajoie répond aux critiques suite à son Duel avec Romy à La voix

Le Duel de René Lajoie et de Romy Dang à La voix ce dimanche a soulevé les passions des téléspectateurs.

Les internautes se sont plaints sur les réseaux sociaux du fait qu'il y avait une injustice entre les deux poulains de Mario Pelchat : René avait beaucoup d'expérience alors que Romy débutait sa carrière.

« Romy, quand elle s'est fait poser la question, elle a dit : "Moi, j'ai aimé ça partagé la scène avec un gars d'expérience comme lui, j'ai pris un peu son énergie. Je suis content, parce qu'elle a vraiment aimé ça faire ça avec moi elle aussi. »

Une autre critique du public était en lien avec un possible conflit d'intérêts entre les deux artistes. On se rappellera que, lors des Auditions à l'aveugle de René, Mario s'est retourné en disant qu'il l'avait reconnu et ne pouvait donc pas le laisser partir bredouille.

« Mario, sincèrement, j'ai travaillé avec lui et avec 25 autres artistes à l'époque de Don Juan. C'était en 2002-2003. On recule il y a 24 ans. Je n'ai pas d'affinité avec Mario plus que ça. On se connaît, on se respecte beaucoup en tant que personne. Moi, je ne vois vraiment pas le problème que les gens voient. Je suis très à l'aise avec ça et je pense que si vous posez la question à Mario, il va aussi vous dire la même chose. »

Précisons quand même que Mario Pelchat a demandé à sa nièce, qui participe à l'émission, de ne pas le choisir, justement pour ne pas qu'il y ait un conflit d'intérêts.

On n'est pas de grands amis. On est des connaissances dans le milieu artistique. On se respecte.

Il ajoute : « Je connais Mario depuis 40 ans sans le connaître, parce que mes soeurs et ma mère tripaient toutes dessus quand il a commencé sa carrière. Je servais de chauffeur pour aller les amener aux différents endroits où elles voulaient aller voir. Par la force des choses, j'assistais aux spectacles. J'aimais ça aussi ce qu'il faisait. Ça ne fait pas de lui un grand ami. »

Un autre commentaire qui revient (malheureusement) chaque année, c'est le fait d'opposer des chanteurs débutants à des artistes ayant déjà une carrière établie.

« Ça a été expliqué tellement de fois que les règles sont claires. Si je suis là, si d'autres sont là aussi cette année comme moi qui ai de l'expérience, c'est parce qu'on a le droit d'être là selon les règles du jeu. Je me rappelle les premières fois que j'ai rencontré l'équipe dans les premières auditions, je leur ai dit à la blague : "pourquoi ce ne serait pas moi cette année sur qui les gens se défoulent pour dire que je n'ai pas d'affaires là". On savait que ça allait arriver. »

Notons que la prochaine participation de René à La voix sera le 22 mars prochain. Charles Lafortune nous parlait ici de cette prochaine étape de la compétition, qui s'annonce brutale.