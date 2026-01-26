La nièce de Mario Pelchat tente sa chance à La voix

Dimanche soir, Maïka Pelchat, la nièce du coach Mario Pelchat, a tenté sa chance à La voix.

Elle a interprété la pièce « Collines » de Rosalie Ayotte.

Son oncle a rapidement reconnu sa voix, mais il s'est retourné pour elle à la toute dernière seconde, de concert avec Corneille.

Mario était en larmes lorsqu'il l'a aperçue sur scène et est allé la retrouver. Voyez une image de ce moment touchant au bas de l'article.

Il a alors appris à ses collègues que Maïka était sa nièce.

« Honnêtement, parce que je serais en conflit d'intérêts. Les gens auraient l'impression que je vais toujours pencher en ta faveur, et ce serait difficile pour moi. Je suis en train de dire que tu dois absolument aller avec Corneille », a indiqué son oncle.

Corneille a quand même pris le temps d'expliquer pourquoi il a décidé de se retourner pour elle.

« Les petits runs à la fin... C'est sûr que je me retourne. Je n'arrive pas à me justifier le fait que tu repartes sans qu'au moins un de nous se retourne. Désolé que ç'a ait pris tout ce temps-là. »

Précisons que, comme Mario l'a mentionné après s'être retourné, Maïka était très nerveuse et les coachs l'ont senti dans son interprétation.

Maïka Pelchat fait donc désormais partie de l'équipe de Corneille avec Charlotte Lafortune, Gabrielle Castro-Lévesque et Olympe.

La voix est diffusée les dimanches soirs à 19 h 30 sur les ondes de TVA.