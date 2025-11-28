Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Rare visite de Julie Snyder à Tout le monde en parle dimanche

Avant-dernier rendez-vous avant la pause des fêtes.

Tout le monde en parle
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Il ne reste plus que deux émissions de Tout le monde en parle avant la fin de la saison.

Ce dimanche 30 novembre, Guy A. Lepage recevra à nouveau des personnalités qui ont marqué l'actualité de la dernière semaine.

Parmi celles-ci, on retrouve notamment Julie Snyder qui n'a pas multiplié ses visites dans le studio A de Radio-Canada depuis les débuts de l'émission.

Celle-ci viendra, entre autres, parler du documentaire Inoffensifs, mes implants? ainsi que la série Le gouffre lumineux, inspirée de l'histoire d'Anick Lemay, deux projets qu'elle produit.

Voici la liste complète des invités ci-dessous :

  • Le ministre démissionnaire Steven Guilbeault, qui vient de claquer la porte du cabinet Carney;
  • Magali Picard, présidente de la FTQ, et Caroline Senneville, présidente de la CSN, au lendemain du grand rassemblement intersyndical Dans la rue pour le Québec;
  • L'animatrice et productrice Julie Snyder;
  • Le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration Jean-François Roberge, pour son projet de loi sur le renforcement de la laïcité au Québec;
  • Nancy Audet, cofondatrice de l'organisme Ékip jeunesse, et Alicia Monette, ex-placée de la DPJ, pour La grande collecte d'hiver au profit des jeunes vulnérables;
  • Pierre Brassard, Catherine Souffront Darbouze et Marc St-Martin pour les 20 ans du spectacle Revue et corrigée.

Ne manquez pas cet avant-dernier rendez-vous avant les fêtes, ce dimanche 30 novembre à 20 h.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09