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Rare apparition du fils de Francis Reddy à la télé

Avec son père.

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Zachary Barde
Par Zachary Barde

C’est dans sa chère Kamouraska, région qu’il fréquente depuis presque 20 ans, que Christian Bégin a décidé de convier les téléspectateurs pour souligner les quasi 20 années d'existence de la destination télévisée de prédilection des amateurs de bonne bouffe, Curieux Bégin

Entouré des artisans du coin, Christian a fait honneur au terroir de l’endroit lors de cet épisode spécial, en visitant plusieurs adresses d’exception, telles que la boucherie Chez Gaby du Mont-Carmel, au café Au Cabouron de Saint-Germain, à l’Hôtel Victoria de Saint-Pascal ou encore la ferme 40 Arpents de Saint-Onésime. Si la 19e saison de Curieux Bégin a débuté sur les chapeaux de roues avec une rencontre entre plusieurs grands chefs reconnus au Québec, c’est dans la continuité du plaisir des découvertes gustatives que Christian a donc invité les téléspectateurs, hier soir.

La semaine prochaine, gageons que l’émotion sera au rendez-vous, puisque nous assisterons à une émission spéciale axée sur la famille. Parmi les invités de l'animateur, nous pourrons compter sur la présence de l'animateur Francis Reddy, qu'on voit moins à la télé ces dernières années. Il sera accompagné par son fils, Arthur Singher Reddy (voir sa photo ici). Celui-ci est chef boulanger professionnel et il semble partager le même côté épicurien que son célèbre papa!

Voyez une photo du duo à l'émission au bas de cet article.

Également au cours de l'épisode, la transmission de recettes familiales signées Lunou Zucchini et sa mère Luce Dufault. La comédienne Rachel Graton et son frère connu, le chef Olivier Graton, seront eux aussi de la partie. Rappelons que ce dernier a pris part à la 12e saison de la populaire compétition Les Chefs, diffusée sur ICI Télé.

De belles recettes s'annoncent au programme de cet épisode 100 % famille et 100 % gourmand!

Curieux Bégin est diffusé le vendredi à 20 h sur les ondes de Télé-Québec.

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