Rare apparition à la télé de la fille de Julie Perreault et Sébastien Delorme

Après un épisode aussi surprenant que saisissant, qui a mis en scène le premier kidnapping de la saison, France Beaudoin recevait la toujours aussi sympathique comédienne Julie Perreault sur le plateau d'En direct de l'univers.

Il était évidemment impossible pour la production de passer sous silence le mariage de Julie et de Stéphane Rousseau, qui a eu lieu un peu plus tôt cet été. Le célébrant de l'union des deux stars, Matthieu Pepper, était bel et bien présent, celui-ci ayant choisi d'interpréter « Le temps est bon », d'Isabelle Pierre.

« C'était vraiment un jour qui nous ressemblait, précise Julie, à propos de sa journée de mariage. Le souper de mariage, on était assis juste nous deux, ensemble, ajoute-t-elle, avant que son « époux d'exception » Stéphane Rousseau ne rentre sur le plateau en entonnant le classique « Can't Help Falling in Love » du grand Elvis. Quelques mois plus tôt, c'est sur cette même chanson que la nouvelle mariée a fait son entrée.

Puis, le rideau s'est levé sur Élisabeth Delorme, la fille de Julie et de Sébastien Delorme, accompagnée par Axel Rousseau, le fils de Stéphane, lui aussi né d'une union précédente. Le duo a interprété « Demain il fera beau », gracieuseté de l'auteur-compositeur-interprète Étienne Coppée.

Voyez une photo en bas de cet article.

Quelle belle famille récompensée, où l'amour semble être le point d'ancrage de chacun de ses membres. Chose certaine, la famille occupe une place centrale dans la vie de Julie Perreault, à en juger le spectacle qui nous a été servi ce samedi. C'est ça la magie d'En direct de l'univers : des moments gorgés d'une vive émotion remplie d'humanité, qui enjolivent nos samedis soirs.

Découvrez ici quel artiste recevra son univers la semaine prochaine.

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.