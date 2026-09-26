Cette légende québécoise aura droit à son En direct de l'univers la semaine prochaine

Après nous en avoir mis plein la vue hier soir, dans l'univers de la fabuleuse comédienne Julie Perreault, la production du variété hebdomadaire En direct de l'univers s'apprête désormais à nous présenter une soirée directement issue des goûts musicaux d'une autre personnalité très appréciée des Québécois.

En effet, samedi prochain, ce sera au tour du grand Patrick Norman de se voir être au cœur de cette grande fête télévisuelle avec, on le devine, plusieurs personnes invitées qui lui sont chères. D'abord, il semble évident que sa conjointe, Nathalie Lord, se présentera sur le plateau pour le surprendre et lui chanter la pomme. Le couple a d'ailleurs dévoilé un nouveau projet commun tout récemment. Les détails ici.

La famille de Patrick devrait d'ailleurs prendre une place prépondérante dans l'émission, alors que sont attendus ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Par ailleurs, ses deux filles, Isabelle et Debbie Éthier, risquent elles aussi de se pointer en studio pour chanter pour leur célèbre papa.

Côté professionnel, Patrick a eu l'occasion de collaborer avec plusieurs figures marquantes de la musique country, dont Laurence Jalbert, Paul Daraîche, Guylaine Tanguay et Matt Lang. On les imagine bien pousser la chansonnette pour célébrer l'univers de l'interprète de « La guitare de Jérémie ».

En outre, Clément Jacques et Patrick ont récemment collaboré sur la reprise française de la chanson « Father and Son », qui a récolté un beau succès au moment de sa parution, au début de l'été. Le jeune artiste pourrait-il venir sur le plateau de France Beaudoin pour y entonner un autre grand classique?

Octogénaire depuis quelques semaines à peine, Patrick Norman n'a rien perdu de sa verve et de sa bonne humeur contagieuse, qui seront certainement mises à l'honneur lors de cet épisode spécial. Nous ne voudrions pas manquer une seule miette de ce festin musical très attendu!

En direct de l'univers avec Patrick Norman sera présenté sur ICI Télé le samedi 3 octobre prochain, à 19 h.