Patrick Norman décroche l'animation d'une nouvelle émission

Si le Québec vibre à ce point aux sonorités country, c’est que de grands précurseurs ont d’abord tracé le chemin, au rythme de succès musicaux marquants. Patrick Norman est l’un de ces pionniers de la culture et qui, ô joie, soulignera ses 50 ans de carrière avec une nouvelle proposition particulièrement alléchante.

Lors du lancement de Radio-Canada, qui s’est tenu lundi dernier, nous avons effectivement appris que l’interprète de « La guitare de Jérémie » se voit confier l’animation d’une nouvelle émission, à mi-chemin entre le variété et le documentaire. Dans Les guitares de Patrick, le chansonnier reçoit une nouvelle guitare signature, conçue spécialement pour lui.

Et juste avant de la recevoir, Patrick nous offre un accès unique à sa maison en revisitant ses plus grands succès, tout en mettant la lumière sur les guitares qui l'auront accompagné tout au long de sa fructueuse carrière. Il rencontre également des artistes issus de plusieurs générations et de genres musicaux différents, lui permettant de découvrir le lien qui les unit à leur propre instrument, guitare ou non.

Ses fans ne voudront certainement pas manquer cette épisode spécial de 60 minutes, qui vise à célébrer un artiste plus grand que nature!

Rappelons que le quasi octogénaire (il aura 80 ans le 10 septembre prochain) poursuit sa tournée de spectacles « Depuis nous deux » avec sa conjointe Nathalie Lord, aux quatre coins du Québec. Les billets sont disponibles ici.

Les guitares de Patrick, chapeauté par Connexions productions, sera présenté sur les ondes d’ICI Télé en janvier prochain.