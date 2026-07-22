Qui pourraient incarner de nouveaux bandits dans Antigang?

À la fin de la saison dernière, l'autrice d'Antigang, Nadine Bismuth, nous confiait qu'un nouveau groupe de criminels débarqueraient dans la série l'automne prochain.

Alors que les tournages de la deuxième saison s'amorceront lundi prochain et qu'une vidéo a déjà été partagée sur les réseaux sociaux d'ICI Télé pour titiller les nombreux fans de la série (voyez-la ici), nous nous sommes demandé quels acteurs québécois auraient le casting pour jouer de nouveaux méchants dans Antigang.

Voici donc les noms qui nous sont venus en tête. D'abord, nous avons pensé à Alexandre Goyette, qui sait aussi bien jouer les durs à cuire que les sympathiques meilleurs amis. Nous avons aussi pensé à Dan Bigras, que nous n'avons pas vu jouer depuis un bon moment. Nous avons aussi pensé à Patrick Goyette, Victor Andres Trelles Turgeon, Eric Hoziel, Luc Senay, Éric Robidoux, Frédérick De Grandpré et Sébastien Huberdeau en tant que membres du clan ennemi des Dead Shadows.

Bien sûr, nous n'avons absolument rien pour soutenir nos hypothèses, que des idées volages dans l'esprit de fans de la série qui attendent impatiemment de découvrir la nouvelle distribution.

Comme les groupes criminalisés sont généralement formés d'hommes, nous n'avons pas mentionné de femmes dans nos suppositions, mais ce serait vraiment très intéressant de voir une figure féminine s'illustrer à la tête d'une grosse organisation, une France Castel ou une Louise Portal par exemple...

Antigang reprendra du lundi au jeudi à 19 h dès le mois de septembre sur ICI Télé.