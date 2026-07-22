Antigang : La production titille déjà les fans en vue de la nouvelle saison

Comme les tournages de la prochaine saison d'Antigang débuteront lundi prochain, la production n'a toujours pas de nouvelles images à proposer aux fans infatigables de la série, alors que les bandes-annonces des émissions de l'automne commencent à envahir le web.

Ceci dit, elle n'a pas renoncé pour autant à titiller les téléspectateurs alors qu'elle a dévoilé des images de la précédente saison dans une nouvelle vidéo. La seule chose inédite dans cette vidéo est le petit chiffre « 2 » - pour saison 2 - qui vient remplacer le « 1 » à la fin de celle-ci et il n'en fallait pas plus pour causer l'excitation chez le fidèle public de la série policière.

Voyez la publication d'ICI Télé au bas de l'article.

Rappelons que Nadine Bismuth nous confiait à la fin de la saison dernière que de nouveaux personnages viendront se greffer à l'histoire, autant du côté des gentils que des méchants, dont les membres d'un nouveau groupe de criminels.

« On va être un petit peu plus dans la vie personnelle des enquêteurs aussi. Parce qu'avec ce qui est arrivé à Carolanne, ça va ouvrir la porte aussi à aller dans la vie des autres enquêteurs. Pour moi, c'est comme une guerre entre les méchants et les gentils, mais c'est aussi une guerre des sexes dans Antigang. Les femmes et les hommes, chacun essaie d'avoir du contrôle, du pouvoir, tout ça. Il y a ça qui va se poursuivre », disait-elle à Showbizz.net au printemps dernier. Lisez l'entrevue complète ici.

Antigang sera de retour en septembre prochain sur ICI Télé, toujours du lundi au jeudi à 19 h. La date officielle du début de la saison n'a pas encore été dévoilée par Radio-Canada.