Qui gagnera la 5e saison de Big Brother Célébrités?

Jean-François Provençal a quitté la maison de Big Brother Célébrités dimanche dernier.

Nous avons eu l'opportunité de lui parler au lendemain de son élimination et lui avons demandé qui avait le plus de chance de gagner cette sixième saison.

« Moi, je pense que c'est Will », nous dit-il d'abord.

Il s'explique : « Il est capable de revirer la situation à son avantage constamment. Il est capable de mettre la pression et de faire sentir les gens que c'est ça la bonne direction. Il prend son temps. »

Par contre, deux autres joueurs pourraient se rendre aussi très loin : le gymnaste Félix et la danseuse Citron.

« Félix gagne beaucoup de clés. Il est vraiment très intelligent. Puis, Citron, elle vraiment bonne pour se positionner. Ce n'est pas une menace. Elle est tout le temps du bon bord. C'est vraiment une bonne menteuse. Elle sait quoi dire quand. Elle a vraiment étudié Big Brother. Elle sait exactement c'est quoi sa stratégie. Elle y va. »

Visiblement, même s'il a été trahi par les Croquettes, il croit toujours en eux et en leur chance de gagner la compétition. Le temps nous dira s'il a raison...

