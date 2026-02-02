Voici ce que vous n'avez pas vu de La fête d'enfants à Big Brother Célébrités

Jean-François Provençal a été évincé de Big Brother Célébrités dimanche après avoir passé une semaine dans la pièce des challenges, qui avait été redécorée pour une fête d'enfants.

Les téléspectateurs ont pu constater que les participants à ce party de sous-sol n'avaient pas toutes les commodités de la maison principale, mais bien des détails ont été épargnés au montage.

L'humoriste et réalisateur nous explique ce que nous avons manqué. « Tout le monde avait un lit assez confortable. Les lits autour de la piscine à balles étaient vraiment confortables. Moi, j'avais un matelas à terre. C'était un matelas à ressorts. Je sentais les springs. Le sol de cette place-là, ce n'est pas du tapis, c'est du béton. Il faisait moins -40 000 cette semaine-là. C'était la semaine où le Québec était l'endroit le plus froid au monde. Il y avait un grand courant d'air qui rentrait. Je me réveillais le matin, j'étais frigorifié. J'étais sale. Je mangeais juste des croquettes. J'avais soif. On ne pouvait pas se laver. Je puais, ça n'allait vraiment pas bien. »

Comble du malheur, il y a eu un petit souci avec les toilettes. « Ce n'était pas la toilette bleue qu'on connaît. C'était une affaire avec une flush et de l'eau courante branchée sur un réservoir », nous explique-t-il. « C'était le plus de luxe que tu peux avoir en toilettes de camping. Par contre, on l'a vraiment bouchée à cause que les gens se lavaient. Ils pitchaient les guenilles dans le trou. On avait un bâton à caca pour pousser, mais ça ne marchait pas. C'était l'enfer. Il fallait attendre avant d'aller aux toilettes le matin. Personne ne prenait son café, tout le monde attendait. Le gars de Sanivac, il venait à tous les jours, mais il arrivait seulement à 9 -10 h. »

Bien que les invités de la fête d'enfants n'aient pas eu accès à une douche, ils se lavaient quand même. « Citron se lavait tous les soirs. Elle sentait bonne. Kate et Pascale, même affaire, sentaient bonnes. »

Tout le monde se lavait beaucoup trop avec le petit lavabo. C'était pour ça que ça bloquait tout le temps.

Ils avaient accès à des barres de savon. « Les gens avaient aussi apporté du savon de l'autre côté. Tout le monde avait une petite trousse de toilette. Pour vrai, on pouvait passer facilement trois semaines avec juste nos produits, nos vitamines et nos affaires. Citron avait même apporté des masques! »

Big Brother Célébrités est diffusé les dimanches soirs à 18 h 30 et en semaine, du lundi au jeudi, à 19 h 30, sur les ondes de Noovo.